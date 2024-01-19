【定期存款】3個月重返5.2厘　現有客戶4.6厘　美元5.5厘繼續有

▲ 3個月港元定期存款，最高年利率本周向上調升，重返5.2厘高息，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.6厘，毋需新資金4.5厘。

3個月港元定期存款，最高年利率本周向上調升，重返5.2厘高息，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.6厘，毋需新資金4.5厘。至於美元定期存款，3個月5.5厘繼續有。

以下先列出11間4.5厘或以上的銀行︰

3個月港元定期存款

（4.5厘以上） 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 花旗銀行 5.2厘 5萬元（全新高端理財客戶） 3.83厘 不設最低起存額 工銀亞洲 5.0厘 1000至10萬元（全新客戶） 4.2厘 5萬元（一般客戶電子渠道） 富邦銀行 4.6厘 50萬元 4.5厘 100萬元（手機銀行） 南洋商業銀行 4.6厘 100萬元（理財客戶） 4.4厘 100萬元（一般客戶電子渠道） 大眾銀行 4.6厘 50萬元（手機銀行） 4.4厘 50萬元 交銀香港 4.55厘 100萬元（理財客戶） 4.25厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 招商永隆 4.5厘 500萬元（手機銀行） 4.5厘 500萬元（手機銀行） 信銀國際 4.5厘 10萬元（理財客戶） 4.45厘 10萬元（理財客戶） 大新銀行 4.5厘 10萬至50萬元（理財客戶） 4.1厘 20萬元 東亞銀行 4.5厘 10萬元（全新理財客戶） 4.05厘 1萬元（理財客戶） 華僑銀行 4.5厘 10萬元（理財客戶） / /

上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。

花旗的5.2厘屬私人客戶業務戶口新客戶的優惠，Citigold新客戶也有5厘。

工銀亞洲的5厘本周有變動，現只適用於手機開戶的新客戶，且存款額上限降至10萬元。

現有客戶而言，以富邦銀行的4.6厘較高息，要50萬元新資金；現有資金都達4.5厘，不過，起存額要達100萬元。

較低門檻有大眾銀行，4.6厘屬50萬元起存，1萬元起存也有4.5厘。

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美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，富邦的5.5厘暫定去到1月20日！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 富邦銀行 5.5厘 10萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.38厘（98天） 10萬美元 分行新資金 交銀香港 5.2厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立 建行亞洲 5.15厘 40萬美元 所有客戶新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 5.15厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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