【定期存款】3個月重返5.2厘　現有客戶4.6厘　美元5.5厘繼續有

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【定期存款】6個月4.5厘收息$22,500 美元失守5厘
3個月港元定期存款，最高年利率本周向上調升，重返5.2厘高息，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.6厘，毋需新資金4.5厘。至於美元定期存款，3個月5.5厘繼續有。
以下先列出11間4.5厘或以上的銀行︰
|3個月港元定期存款
（4.5厘以上）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|花旗銀行
|5.2厘
|5萬元（全新高端理財客戶）
|3.83厘
|不設最低起存額
|工銀亞洲
|5.0厘
|1000至10萬元（全新客戶）
|4.2厘
|5萬元（一般客戶電子渠道）
|富邦銀行
|4.6厘
|50萬元
|4.5厘
|100萬元（手機銀行）
|南洋商業銀行
|4.6厘
|100萬元（理財客戶）
|4.4厘
|100萬元（一般客戶電子渠道）
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元（手機銀行）
|4.4厘
|50萬元
|交銀香港
|4.55厘
|100萬元（理財客戶）
|4.25厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|招商永隆
|4.5厘
|500萬元（手機銀行）
|4.5厘
|500萬元（手機銀行）
|信銀國際
|4.5厘
|10萬元（理財客戶）
|4.45厘
|10萬元（理財客戶）
|大新銀行
|4.5厘
|10萬至50萬元（理財客戶）
|4.1厘
|20萬元
|東亞銀行
|4.5厘
|10萬元（全新理財客戶）
|4.05厘
|1萬元（理財客戶）
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元（理財客戶）
|/
|/
上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。
花旗的5.2厘屬私人客戶業務戶口新客戶的優惠，Citigold新客戶也有5厘。
工銀亞洲的5厘本周有變動，現只適用於手機開戶的新客戶，且存款額上限降至10萬元。
現有客戶而言，以富邦銀行的4.6厘較高息，要50萬元新資金；現有資金都達4.5厘，不過，起存額要達100萬元。
較低門檻有大眾銀行，4.6厘屬50萬元起存，1萬元起存也有4.5厘。
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美元最高5.5厘
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，富邦的5.5厘暫定去到1月20日！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|富邦銀行
|5.5厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|5.38厘（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|交銀香港
|5.2厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
|建行亞洲
|5.15厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|5.15厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
本文最後更新日期︰2024年1月18日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息