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【定期存款】3個月重返5.2厘　現有客戶4.6厘　美元最高5.2厘

收息攻略 14:08 2024/01/22

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港股又跌300點，一度失守萬五點。哪裡是熊市避風塘？可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

港股又跌300點，一度失守萬五點。哪裡是熊市避風塘？可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

  • 3個月港元定存近日重返5.2厘高息，屬花旗的全新高端客戶優惠。
  • 現有客戶新資金4.6厘，屬富邦銀行的優惠，需50萬元起存。
  • 低門檻4.5厘，大眾銀行1萬元起存，需為手機新資金。
  • 現有資金優惠最高4.5厘，為大戶專享，起存額要達100萬元。
  • 美元定期存款，3個月5.5厘已下架，目前最高為富邦及交銀香港的5.2厘，另有多間銀行仍有5厘。

以下先列出11間4.5厘或以上的銀行︰

3個月港元定期存款
（4.5厘以上）
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
花旗銀行5.2厘5萬元（全新高端理財客戶）3.83厘不設最低起存額
工銀亞洲5.0厘1000至10萬元（全新客戶）4.2厘5萬元（一般客戶電子渠道）
富邦銀行4.6厘50萬元4.5厘100萬元（手機銀行）
南洋商業銀行4.6厘100萬元（理財客戶）4.4厘100萬元（一般客戶電子渠道）
大眾銀行4.6厘50萬元（手機銀行）4.4厘50萬元
大新銀行4.6厘10萬至50萬元（理財客戶）4.3厘20萬元
交銀香港4.55厘100萬元（理財客戶）4.25厘2萬元（一般客戶電子渠道）
招商永隆4.5厘500萬元（手機銀行）4.5厘500萬元（手機銀行）
信銀國際4.5厘10萬元（理財客戶）4.45厘10萬元（理財客戶）
東亞銀行4.5厘10萬元（全新理財客戶）4.05厘1萬元（理財客戶）
華僑銀行4.5厘10萬元（理財客戶）//

上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是花旗銀行及工銀亞洲，但都屬新客戶優惠。

  • 花旗的5.2厘屬私人客戶業務戶口新客戶的優惠，Citigold新客戶也有5厘。
  • 工銀亞洲的5厘本周有變動，現只適用於手機開戶的新客戶，且存款額上限降至10萬元。

現有客戶而言，以富邦銀行的4.6厘較高息，要50萬元新資金；現有資金都達4.5厘，不過，起存額要達100萬元。

較低門檻有大眾銀行，4.6厘屬50萬元起存，1萬元起存也有4.5厘。

【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！

美元最高5.2厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，富邦的5.5厘暫定去到1月20日！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
富邦銀行5.2厘3萬美元手機銀行新資金
交銀香港5.2厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
建行亞洲5.15厘40萬美元所有客戶新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
信銀國際5.15厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可

本文最後更新日期︰2024年1月22日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」　拆解最新策略　銀行集中加呢個存期！

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欄名 : 存款收息

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