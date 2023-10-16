【定期存款】3個月重返5厘　大行掀起加息潮｜5000元現有資金4.65厘

踏入第四季，銀行搶先準備年結資金，發鈔行滙豐上周出手，把3個月存期的港元定存加至4.5厘，今天（10月16日）中銀香港亦跟加。中小型銀行隨即跟進，創興把3個月存期加至最高5厘，屬全新客戶優惠，50萬元起存，一季速賺$6,250。但全新客戶要同時完成指定項目，例如開立網上銀行或信用卡等。

目前3至4個月存期，已有逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘，以下這個表只列出4.5厘或以上的高息，也有超過10間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.0厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 工銀亞洲 4.9厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金 東亞 4.88厘 5萬元 綠債退款 建行亞洲 4.85厘 100萬元 所有客戶新資金 富邦 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.7厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 南洋商業銀行 4.6厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大新銀行 4.6厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.5厘 10萬元 網上新資金 滙豐 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶網上/手機銀行新資金 匯立 4.5厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.88厘，屬於綠債退款。如果不計這優惠，創興銀行有驚喜，現有客戶5000元起存、不論新舊資金都有4.65厘，屬低門檻當中最高息。下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 4.88厘 5萬元 綠債退款 創興 4.65厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 滙豐 4.5厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶網上/手機銀行新資金 工銀亞洲 4.4厘 5萬元 網上開立 大眾銀行 4.4厘 1萬元 手機銀行新資金 星展 4.35厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 恒生銀行 4.3厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 渣打銀行 4.1厘 1萬元 網上新資金

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，低門檻起存、現有資金也可。

集友銀行新推128天存期，即約4個月左右，也有高達4.5厘，但起存額要80萬元新資金。

工銀亞洲另設特別存期98天，高達4.7厘，大戶賺息近3.8萬元，詳見下表︰

4個月港元定存 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.7厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 集友銀行 4.5厘（128天） 80萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 4.45厘 5萬元 網上新資金 大新 4.4厘 100萬元 VIP銀行客戶分行新資金 恒生 4.4厘 1萬元 綜合客戶網上新資金

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，本月更有破頂息5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.7厘 10萬美元 分行新資金 創興 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 建行亞洲 5.35厘 40萬美元 所有客戶新資金 東亞 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年10月16日

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