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【定期存款】3個月重返5厘　大行掀起加息潮｜5000元現有資金4.65厘

收息攻略 12:06 2023/10/16

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踏入第四季，銀行搶先準備年結資金，發鈔行滙豐上周出手，把3個月存期的港元定存加至4.5厘，今天（10月16日）中銀香港亦跟加。中小型銀行隨即跟進，創興把3個月存期加至最高5厘，屬全新客戶優惠，50萬元起存，一季速賺$6,250。但全新客戶要同時完成指定項目，例如開立網上銀行或信用卡等。

目前3至4個月存期，已有逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘，以下這個表只列出4.5厘或以上的高息，也有超過10間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
創興5.0厘50萬元全新客戶完成指定項目
工銀亞洲4.9厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
東亞4.88厘5萬元綠債退款
建行亞洲4.85厘100萬元所有客戶新資金
富邦4.8厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.7厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
南洋商業銀行4.6厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大新銀行4.6厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
信銀國際4.5厘10萬元網上新資金
滙豐4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶網上/手機銀行新資金
匯立4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.88厘，屬於綠債退款。如果不計這優惠，創興銀行有驚喜，現有客戶5000元起存、不論新舊資金都有4.65厘，屬低門檻當中最高息。下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞4.88厘5萬元綠債退款
創興4.65厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
滙豐4.5厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶網上/手機銀行新資金
工銀亞洲4.4厘5萬元網上開立
大眾銀行4.4厘1萬元手機銀行新資金
星展4.35厘5萬元網上/手機銀行新資金
恒生銀行4.3厘1萬元綜合客戶網上新資金
渣打銀行4.1厘1萬元網上新資金

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，低門檻起存、現有資金也可。

集友銀行新推128天存期，即約4個月左右，也有高達4.5厘，但起存額要80萬元新資金。

工銀亞洲另設特別存期98天，高達4.7厘，大戶賺息近3.8萬元，詳見下表︰

4個月港元定存
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.7厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
集友銀行4.5厘（128天）80萬元分行新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
星展4.45厘5萬元網上新資金
大新4.4厘100萬元VIP銀行客戶分行新資金
恒生4.4厘1萬元綜合客戶網上新資金

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，本月更有破頂息5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
建行亞洲5.35厘40萬美元所有客戶新資金
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年10月16日

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