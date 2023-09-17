【定期存款】3個月重現加息　新客戶6.6厘、現有客戶4.75厘

早前銀行大減3個月定存息，雖然近日亦有下降趨勢，但部分銀行為搶年結資金，又重新加息。

3個月港元定期存款，目前最高為6.6厘，屬眾安銀行的推薦開戶優惠，最新優惠期延至9月19日。但此優惠的存款上限僅5萬元，實際收息金額僅約800元。

現有客戶方面，目前最高則有4.75厘，逾10銀行的年利率達到4厘水平︰

3個月定期存款大比併，可留意建行亞洲的4.75厘，屬高門檻之選，適用於所有客戶，100萬元新資金起存，一季速賺$11,875。

大眾銀行的4.7厘門檻較低，屬手機銀行新資金優惠，原本牌價為4.4厘，手機銀行新資金額外多0.3厘，50萬元起存。

工銀亞洲4.6厘，屬全新客戶優惠，上限80萬元，一季收息9200元。這優惠最新延至9月底。

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門檻高不一定有優勢，大眾銀行若是1萬元起存，最高有4.3厘，星展銀行5萬元起存有4.1厘，比許多高門檻的定存更高息。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

本文最後更新日期︰2023年9月15日

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