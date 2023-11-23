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【定期存款】3個月最高5.3厘　7個5厘選擇　108天收息$44,000

收息攻略 07:00 2023/11/23

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3個月港元定存，6.8厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，連同138天5.1厘，3至4個月存期共有8個5厘選擇。

3個月港元定存，6.8厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，連同138天5.1厘，3至4個月存期共有8個5厘選擇。

以下先列出5厘或以上的高息，全部都需為新資金，甚至是全新客戶︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行5.3厘10萬至50萬元VIP銀行客戶新資金
花旗銀行5.2厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
建行亞洲5.1厘100萬元所有客戶新資金
信銀國際5.1厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
交銀香港5.0厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
創興銀行5.0厘50萬元全新客戶完成指定項目
大眾銀行5.0厘50萬元手機銀行新資金

上表可見，大新銀行本周加至5.3厘破頂，10萬元新資金可起存，但需為理財客戶。花旗也加至5.2厘，但需為全新高端理財客戶。

建行亞洲、信銀國際及交銀香港本周加至5厘或以上，但門檻都不低，部分要百萬元才可開立，也需要指定理財戶口。

【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節

基本上，大部分銀行的3個月存期都有4厘，以下這些是4.5厘以上、逼近5厘的選擇︰

逼近5厘之選（3個月存期）
東亞銀行4.95厘10萬元全新顯卓理財客戶
富邦銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
集友銀行4.88厘100萬元於分行以新資金開立
南洋商業銀行4.85厘100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
天星銀行4.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
滙豐銀行4.7厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行4.6厘5萬元網上新資金

不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。

這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！大新銀行的4個月存期也有高達5厘，且現有資金可開立。集友的108天4.95厘，優惠期再延續一星期，由於起存額要300萬元，因此期滿可收息近$44,000！

4個月或特別存期（半年以內）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行5.1厘（138天）50萬元宏富理財客戶新資金
大新5.0厘100萬元VIP銀行客戶分行開立
集友銀行4.95厘（108天）300萬元分行新資金
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.7厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
星展4.7厘5萬元網上新資金
恒生4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。若果沒有理財客戶要求，大眾銀行1萬元新資金有4.9厘，天星銀行的4.8厘毋需新資金。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率起存額條件
信銀國際5.0厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金
東亞4.9厘2萬元全新至尊理財客戶
大眾銀行4.9厘1萬元手機銀行新資金
天星銀行4.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
創興4.75厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
交銀香港4.7厘2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可
滙豐4.7厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
星展4.6厘5萬元網上/手機銀行新資金

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
工銀亞洲5.38厘
（98天）		10萬美元分行新資金
建行亞洲5.35厘40萬美元所有客戶新資金
交銀香港5.25厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月24日

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