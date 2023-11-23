【定期存款】3個月最高5.3厘　7個5厘選擇　108天收息$44,000

▲ 3個月港元定存，6.8厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，連同138天5.1厘，3至4個月存期共有8個5厘選擇。

3個月港元定存，6.8厘屬稅貸優惠，如果想做簡簡單單做定期存款，也有最高5.3厘，連同138天5.1厘，3至4個月存期共有8個5厘選擇。

以下先列出5厘或以上的高息，全部都需為新資金，甚至是全新客戶︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新銀行 5.3厘 10萬至50萬元 VIP銀行客戶新資金 花旗銀行 5.2厘 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶 建行亞洲 5.1厘 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 5.1厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 交銀香港 5.0厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 創興銀行 5.0厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 大眾銀行 5.0厘 50萬元 手機銀行新資金

上表可見，大新銀行本周加至5.3厘破頂，10萬元新資金可起存，但需為理財客戶。花旗也加至5.2厘，但需為全新高端理財客戶。

建行亞洲、信銀國際及交銀香港本周加至5厘或以上，但門檻都不低，部分要百萬元才可開立，也需要指定理財戶口。

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基本上，大部分銀行的3個月存期都有4厘，以下這些是4.5厘以上、逼近5厘的選擇︰

逼近5厘之選（3個月存期） 東亞銀行 4.95厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 富邦銀行 4.9厘 50萬元 手機銀行新資金 集友銀行 4.88厘 100萬元 於分行以新資金開立 南洋商業銀行 4.85厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金 天星銀行 4.8厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 滙豐銀行 4.7厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 恒生銀行 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 4.6厘 5萬元 網上新資金

不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。

這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！大新銀行的4個月存期也有高達5厘，且現有資金可開立。集友的108天4.95厘，優惠期再延續一星期，由於起存額要300萬元，因此期滿可收息近$44,000！

4個月或特別存期（半年以內） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 5.1厘（138天） 50萬元 宏富理財客戶新資金 大新 5.0厘 100萬元 VIP銀行客戶分行開立 集友銀行 4.95厘（108天） 300萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.7厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 星展 4.7厘 5萬元 網上新資金 恒生 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，5萬元或以下的低起存額，也有5厘選擇！屬於信銀國際的優惠，但本身需為CITICdiamond客戶。若果沒有理財客戶要求，大眾銀行1萬元新資金有4.9厘，天星銀行的4.8厘毋需新資金。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 信銀國際 5.0厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞 4.9厘 2萬元 全新至尊理財客戶 大眾銀行 4.9厘 1萬元 手機銀行新資金 天星銀行 4.8厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 創興 4.75厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 交銀香港 4.7厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可 滙豐 4.7厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 恒生銀行 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 星展 4.6厘 5萬元 網上/手機銀行新資金

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.7厘 10萬美元 分行新資金 創興 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 工銀亞洲 5.38厘

（98天） 10萬美元 分行新資金 建行亞洲 5.35厘 40萬美元 所有客戶新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月24日

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