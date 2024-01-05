【定期存款】3個月最高5厘　現有資金4.7厘　美元5.5厘繼續有

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【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000 現有資金4.65厘
3個月港元定期存款，最高仍見5厘年利率，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.9厘，毋需新資金也有4.7厘。至於美元定期存款，3個月5.5厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。
以下先列出最高息的8間銀行︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬至80萬元（全新客戶）
|4.5厘
|5萬元（一般客戶電子渠道）
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元（全新高端理財客戶）
|3.91厘
|不設最低起存額
|南洋商業銀行
|4.9厘
|100萬元（理財客戶）
|4.7厘
|100萬元（一般客戶電子渠道）
|交銀香港
|4.8厘
|100萬元（理財客戶）
|4.5厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|4.7厘
|100萬元（手機銀行）
|東亞銀行
|4.8厘
|10萬元（全新理財客戶）
|4.35厘
|1萬元（理財客戶）
|創興銀行
|4.7厘
|50萬元（全新客戶）
|4.35厘
|50萬元（一般客戶電子渠道）
|大新銀行
|4.7厘
|10萬至50萬元（理財客戶）
|3.5厘
|20萬元
大新銀行的3個月優惠上月有5.3厘，踏入2024年，本周已減至4.7厘。上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是工銀亞洲及花旗，但都屬新客戶優惠。
現有客戶而言，以南洋商業銀行的4.9厘較高息，現有資金都達4.7厘。不過，起存額要達100萬元新資金，且要特選理財客戶。
若非理財客戶，可考慮富邦銀行的4.8厘，50萬元新資金，現有資金也要4.7厘，但起存額就要加到100萬元。
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低門檻、現有資金4.5厘
若果是一般客戶、又要低入場費、且是現有資金，招商永隆銀行本周逆市加息，雖然4.65厘要500萬元，但1萬元起存也有4.5厘，50萬元起存4.6厘，毫不遜色。手機銀行開立，毋需新資金。
有10萬元本金，也可考慮南商，一般客戶在電子渠道開立，3個月4.6厘。
|4.5厘或以上（3個月港元定存）
|銀行
|新資金年利率
|起存額
|現有資金年利率
|起存額
|招商永隆
|4.65厘
|500萬元（手機銀行）
|4.65厘
|500萬元（手機銀行）
|集友銀行
|4.65厘
|100萬元（分行限定）
|4.3厘
|20萬元
|信銀國際
|4.6厘
|10萬元（理財客戶）
|4.55厘
|10萬元（理財客戶）
|華僑銀行
|4.6厘
|10萬元（理財客戶）
|/
|/
|建行亞洲
|4.5厘
|100萬元
|/
|/
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.2厘
|50萬元
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元（電子渠道）
|4.3厘
|5萬元（電子渠道）
|滙豐銀行
|4.3厘
|1萬元（理財客戶）
|/
|/
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元
|/
|/
|恒生銀行
|4.3厘
|1萬元
|/
|/
|渣打銀行
|4.3厘
|1萬元
|/
|/
美元最高5.5厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|富邦銀行
|5.5厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|5.38厘
（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|指定理財客戶電子渠道開立
|信銀國際
|5.25厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|建行亞洲
|5.2厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|5.2厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
本文最後更新日期︰2024年1月5日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息