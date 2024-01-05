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【定期存款】3個月最高5厘　現有資金4.7厘　美元5.5厘繼續有

收息攻略 07:05 2024/01/05

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3個月港元定期存款，最高仍見5厘年利率，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.9厘，毋需新資金也有4.7厘。

3個月港元定期存款，最高仍見5厘年利率，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.9厘，毋需新資金也有4.7厘。至於美元定期存款，3個月5.5厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。

以下先列出最高息的8間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
工銀亞洲5.0厘10萬至80萬元（全新客戶）4.5厘5萬元（一般客戶電子渠道）
花旗銀行5.0厘5萬元（全新高端理財客戶）3.91厘不設最低起存額
南洋商業銀行4.9厘100萬元（理財客戶）4.7厘100萬元（一般客戶電子渠道）
交銀香港4.8厘100萬元（理財客戶）4.5厘2萬元（一般客戶電子渠道）
富邦銀行4.8厘50萬元4.7厘100萬元（手機銀行）
東亞銀行4.8厘10萬元（全新理財客戶）4.35厘1萬元（理財客戶）
創興銀行4.7厘50萬元（全新客戶）4.35厘50萬元（一般客戶電子渠道）
大新銀行4.7厘10萬至50萬元（理財客戶）3.5厘20萬元

大新銀行的3個月優惠上月有5.3厘，踏入2024年，本周已減至4.7厘。上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是工銀亞洲及花旗，但都屬新客戶優惠。

現有客戶而言，以南洋商業銀行的4.9厘較高息，現有資金都達4.7厘。不過，起存額要達100萬元新資金，且要特選理財客戶。

若非理財客戶，可考慮富邦銀行的4.8厘，50萬元新資金，現有資金也要4.7厘，但起存額就要加到100萬元。

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低門檻、現有資金4.5厘

若果是一般客戶、又要低入場費、且是現有資金，招商永隆銀行本周逆市加息，雖然4.65厘要500萬元，但1萬元起存也有4.5厘，50萬元起存4.6厘，毫不遜色。手機銀行開立，毋需新資金。

有10萬元本金，也可考慮南商，一般客戶在電子渠道開立，3個月4.6厘。

4.5厘或以上（3個月港元定存）
銀行新資金年利率起存額現有資金年利率起存額
招商永隆4.65厘500萬元（手機銀行）4.65厘500萬元（手機銀行）
集友銀行4.65厘100萬元（分行限定）4.3厘20萬元
信銀國際4.6厘10萬元（理財客戶）4.55厘10萬元（理財客戶）
華僑銀行4.6厘10萬元（理財客戶）//
建行亞洲4.5厘100萬元//
大眾銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.2厘50萬元
星展銀行4.35厘5萬元（電子渠道）4.3厘5萬元（電子渠道）
滙豐銀行4.3厘1萬元（理財客戶）//
中銀香港4.3厘1萬元//
恒生銀行4.3厘1萬元//
渣打銀行4.3厘1萬元//

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
富邦銀行5.5厘10萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲5.38厘
（98天）		10萬美元分行新資金
交銀香港5.25厘13萬美元指定理財客戶電子渠道開立
信銀國際5.25厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
建行亞洲5.2厘40萬美元所有客戶新資金
東亞銀行5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行5.2厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2024年1月5日

責任編輯︰廖毅然

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