【定期存款】3個月最高5厘　現有資金4.7厘　美元5.5厘繼續有

▲ 3個月港元定期存款，最高仍見5厘年利率，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.9厘，毋需新資金也有4.7厘。

3個月港元定期存款，最高仍見5厘年利率，不過屬全新客戶優惠；現有客戶新資金4.9厘，毋需新資金也有4.7厘。至於美元定期存款，3個月5.5厘繼續有。但讀者要留意，多間銀行近日減存息，減息潮已逐漸蔓延至3個月存期。

以下先列出最高息的8間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 工銀亞洲 5.0厘 10萬至80萬元（全新客戶） 4.5厘 5萬元（一般客戶電子渠道） 花旗銀行 5.0厘 5萬元（全新高端理財客戶） 3.91厘 不設最低起存額 南洋商業銀行 4.9厘 100萬元（理財客戶） 4.7厘 100萬元（一般客戶電子渠道） 交銀香港 4.8厘 100萬元（理財客戶） 4.5厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 富邦銀行 4.8厘 50萬元 4.7厘 100萬元（手機銀行） 東亞銀行 4.8厘 10萬元（全新理財客戶） 4.35厘 1萬元（理財客戶） 創興銀行 4.7厘 50萬元（全新客戶） 4.35厘 50萬元（一般客戶電子渠道） 大新銀行 4.7厘 10萬至50萬元（理財客戶） 3.5厘 20萬元

大新銀行的3個月優惠上月有5.3厘，踏入2024年，本周已減至4.7厘。上表多間銀行原本都有5厘高息，目前僅餘兩個5厘，分別是工銀亞洲及花旗，但都屬新客戶優惠。

現有客戶而言，以南洋商業銀行的4.9厘較高息，現有資金都達4.7厘。不過，起存額要達100萬元新資金，且要特選理財客戶。

若非理財客戶，可考慮富邦銀行的4.8厘，50萬元新資金，現有資金也要4.7厘，但起存額就要加到100萬元。

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低門檻、現有資金4.5厘

若果是一般客戶、又要低入場費、且是現有資金，招商永隆銀行本周逆市加息，雖然4.65厘要500萬元，但1萬元起存也有4.5厘，50萬元起存4.6厘，毫不遜色。手機銀行開立，毋需新資金。

有10萬元本金，也可考慮南商，一般客戶在電子渠道開立，3個月4.6厘。

4.5厘或以上（3個月港元定存） 銀行 新資金年利率 起存額 現有資金年利率 起存額 招商永隆 4.65厘 500萬元（手機銀行） 4.65厘 500萬元（手機銀行） 集友銀行 4.65厘 100萬元（分行限定） 4.3厘 20萬元 信銀國際 4.6厘 10萬元（理財客戶） 4.55厘 10萬元（理財客戶） 華僑銀行 4.6厘 10萬元（理財客戶） / / 建行亞洲 4.5厘 100萬元 / / 大眾銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.2厘 50萬元 星展銀行 4.35厘 5萬元（電子渠道） 4.3厘 5萬元（電子渠道） 滙豐銀行 4.3厘 1萬元（理財客戶） / / 中銀香港 4.3厘 1萬元 / / 恒生銀行 4.3厘 1萬元 / / 渣打銀行 4.3厘 1萬元 / /

美元最高5.5厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高息有5.5厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 富邦銀行 5.5厘 10萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.38厘

（98天） 10萬美元 分行新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 指定理財客戶電子渠道開立 信銀國際 5.25厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 建行亞洲 5.2厘 40萬美元 所有客戶新資金 東亞銀行 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 5.2厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2024年1月5日

責任編輯︰廖毅然

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