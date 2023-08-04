【定期存款】3個月收息$9200　低門檻4.6厘　近20銀行有4厘（8月4日更新）

恒指有好轉跡象，從股市中套現，或者仍然對港股無信心？不如把部分資金放定期存款，鎖定超過4厘的年利率。

目前3個月定期存款，大型發鈔行給予特選客戶的優惠超過5厘，比銀債更高息，但這並非人人都可以做到，只有受邀請的特選客戶才有。

若不計上述特選客戶的優惠，其他銀行目前最高4.6厘，屬工銀亞洲新客戶的優惠，80萬元本金，短短3個月便收息$9,200，若果有需要開戶口，同時亦是短期避險好選擇。

不計大銀行的特選客戶優惠，目前3個月存期最高息是大眾銀行的4.7厘，需為手機銀行新資金，起存額為50萬元。以此計算，若本金達100萬元，一季輕鬆收息$11,750。

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 滙豐 5.15厘 50萬元 特選客戶 工銀亞洲 4.6厘 10萬至80萬元 全新綜合賬戶到分行開立 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦 4.5厘 100萬元 分行新資金 東亞 4.4厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 建行亞洲 4.4厘 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 創興 4.4厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 4.4厘 5萬元 需為全新私人客戶，並持有指定產品結存 南洋商業銀行 4.3厘 100萬元 南商理財客戶新資金 集友 4.3厘 100萬元 分行新資金 交銀香港 4.25厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 信銀國際 4.25厘 10萬元 手機銀行新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打 4.1厘 200萬元 網上新資金 中銀香港 4.1厘 50萬元 特選客戶 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 星展 4.1厘 5萬元 網上新資金 恒生 4.1厘 1萬元 個人客戶網上新資金

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大眾銀行同時有4.6厘，屬手機銀行優惠，牌價為4.3厘，新資金額外加0.3厘。

其次是富邦銀行的4.5厘，起存額要100萬元，屬分行新資金，這優惠最新延至8月底到期。

有4間銀行的新客戶優惠都達4.4厘，但建行亞洲、東亞及花旗都要高端戶口，創興銀行則是一般戶口都可有4.4厘，惟要同時開立網上銀行及申請信用卡，並存入最少50萬元。

現有資金方面，以大眾銀行最高，50萬元有4.3厘，10萬元以下都有4.2厘。

創興銀行的現有資金也高達4.25厘，50萬元以下則為4.1厘。

想知更多低門檻高息？請看下表︰

3個月港元定期存款（低門檻高息） 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.6厘 10萬-80萬元 全新客戶到分行開立 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.25厘 10萬元 網上新資金 南洋商業銀行 4.2厘 10萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.2厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 4.1厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 恒生 4.1厘 1萬元 一般個人客戶網上新資金 創興 4.1厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可

若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.2厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。信銀國際10萬元新資金起有4.25厘，而恒生銀行的門檻也不高，一般客戶1萬元新資金有4.1厘。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 創興 5.5厘 12.5萬美元 需為兌換資金；1萬美元或以上都有5.3厘 富邦 5.5厘 10萬美元 分行新資金 建行亞洲 5.2厘 100萬港元等值 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶 上海商業銀行 5.1厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月4日

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