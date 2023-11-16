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【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000

收息攻略 06:17 2023/11/16

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本周多間銀行加入「5厘俱樂部」，3個月存期最高達到5.1厘。逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘。

第四季去到中段，銀行仍然積極搶奪年結資金，本周多間銀行加入「5厘俱樂部」，3個月存期最高達到5.1厘。逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘。

以下這個表只列出4.8厘或以上的高息，比綠色債券更高息︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新銀行5.1厘10萬至50萬元VIP銀行服務客戶
信銀國際5.0厘200萬元分行新資金
富邦5.0厘50萬元手機銀行新資金
創興5.0厘50萬元全新客戶完成指定項目
花旗5.0厘5萬元私人客戶業務戶口新客戶
交銀香港4.95厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
東亞4.95厘10萬元全新顯卓理財客戶
大眾銀行4.9厘50萬元手機銀行新資金
集友4.88厘100萬元於分行以新資金開立
南洋商業銀行4.85厘100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金

上表可見，大新銀行本周加至5.1厘，10萬元新資金可起存。

若是高門檻，信銀國際的200萬元分行新資金優惠，3個月存期有5厘，大戶一季賺約2.5萬元。

若想睇更短存期，2個月也有逼近5厘【見此頁

不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。

這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！

4個月或特別存期（半年以內）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行5.1厘（138天）50萬元宏富理財客戶新資金
集友銀行4.95厘（108天）300萬元分行新資金
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.7厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
恒生4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
星展4.65厘5萬元網上新資金
大新4.4厘100萬元VIP銀行客戶分行新資金

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.9厘，但屬全新客戶優惠。如果是現有客戶，信銀國際及大眾銀行有驚喜，本周的低門檻優惠均加至4.8厘。創興銀行有4.75厘，也高於滙豐及恒生的4.7厘。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞4.9厘2萬-30萬元全新至尊理財客戶
信銀國際4.8厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金
大眾銀行4.8厘1萬元手機銀行新資金
創興4.75厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
滙豐4.7厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
恒生銀行4.7厘1萬元綜合客戶網上新資金
星展4.6厘5萬元網上/手機銀行新資金
中銀香港4.5厘1萬元個人客戶網上/手機新資金
渣打銀行4.5厘1萬元網上新資金
天星銀行4.5厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
工銀亞洲5.38厘
（98天）		10萬美元分行新資金
建行亞洲5.35厘40萬美元所有客戶新資金
交銀香港5.25厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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