【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000

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【定期存款】12個月現有資金4.8厘 加息見頂 鎖定長存期
第四季去到中段，銀行仍然積極搶奪年結資金，本周多間銀行加入「5厘俱樂部」，3個月存期最高達到5.1厘。逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘。
以下這個表只列出4.8厘或以上的高息，比綠色債券更高息︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新銀行
|5.1厘
|10萬至50萬元
|VIP銀行服務客戶
|信銀國際
|5.0厘
|200萬元
|分行新資金
|富邦
|5.0厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興
|5.0厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗
|5.0厘
|5萬元
|私人客戶業務戶口新客戶
|交銀香港
|4.95厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|東亞
|4.95厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|大眾銀行
|4.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|集友
|4.88厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|南洋商業銀行
|4.85厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
上表可見，大新銀行本周加至5.1厘，10萬元新資金可起存。
若是高門檻，信銀國際的200萬元分行新資金優惠，3個月存期有5厘，大戶一季賺約2.5萬元。
若想睇更短存期，2個月也有逼近5厘【見此頁】
不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。
這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！
|4個月或特別存期（半年以內）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|5.1厘（138天）
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|集友銀行
|4.95厘（108天）
|300萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|4.7厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|恒生
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|星展
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金
|大新
|4.4厘
|100萬元
|VIP銀行客戶分行新資金
低門檻4.9厘
3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.9厘，但屬全新客戶優惠。如果是現有客戶，信銀國際及大眾銀行有驚喜，本周的低門檻優惠均加至4.8厘。創興銀行有4.75厘，也高於滙豐及恒生的4.7厘。
下表詳列低門檻3個月高息︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞
|4.9厘
|2萬-30萬元
|全新至尊理財客戶
|信銀國際
|4.8厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|創興
|4.75厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|滙豐
|4.7厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|恒生銀行
|4.7厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|星展
|4.6厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|中銀香港
|4.5厘
|1萬元
|個人客戶網上/手機新資金
|渣打銀行
|4.5厘
|1萬元
|網上新資金
|天星銀行
|4.5厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元最高5.7厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.7厘
|10萬美元
|分行新資金
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|工銀亞洲
|5.38厘
（98天）
|10萬美元
|分行新資金
|建行亞洲
|5.35厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|5.25厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年11月17日
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欄名 : 存款收息