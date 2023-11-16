【定期存款】3個月存期　6個5厘選擇　大戶一季賺$25,000

▲ 本周多間銀行加入「5厘俱樂部」，3個月存期最高達到5.1厘。逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘。

第四季去到中段，銀行仍然積極搶奪年結資金，本周多間銀行加入「5厘俱樂部」，3個月存期最高達到5.1厘。逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘。

以下這個表只列出4.8厘或以上的高息，比綠色債券更高息︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新銀行 5.1厘 10萬至50萬元 VIP銀行服務客戶 信銀國際 5.0厘 200萬元 分行新資金 富邦 5.0厘 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶 交銀香港 4.95厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 東亞 4.95厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 大眾銀行 4.9厘 50萬元 手機銀行新資金 集友 4.88厘 100萬元 於分行以新資金開立 南洋商業銀行 4.85厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金

上表可見，大新銀行本周加至5.1厘，10萬元新資金可起存。

若是高門檻，信銀國際的200萬元分行新資金優惠，3個月存期有5厘，大戶一季賺約2.5萬元。

若想睇更短存期，2個月也有逼近5厘【見此頁】

不少銀行近日新設4個月存期，或個別特別存期，例如138天、108天、98天等等。

這些半年以內的特別存期，最高息是華僑銀行的138天5.1厘！

4個月或特別存期（半年以內） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑銀行 5.1厘（138天） 50萬元 宏富理財客戶新資金 集友銀行 4.95厘（108天） 300萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.7厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 恒生 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 星展 4.65厘 5萬元 網上新資金 大新 4.4厘 100萬元 VIP銀行客戶分行新資金

低門檻4.9厘

3個月定期存款大比併，低門檻有東亞的4.9厘，但屬全新客戶優惠。如果是現有客戶，信銀國際及大眾銀行有驚喜，本周的低門檻優惠均加至4.8厘。創興銀行有4.75厘，也高於滙豐及恒生的4.7厘。

下表詳列低門檻3個月高息︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞 4.9厘 2萬-30萬元 全新至尊理財客戶 信銀國際 4.8厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.8厘 1萬元 手機銀行新資金 創興 4.75厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 滙豐 4.7厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 恒生銀行 4.7厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 星展 4.6厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 中銀香港 4.5厘 1萬元 個人客戶網上/手機新資金 渣打銀行 4.5厘 1萬元 網上新資金 天星銀行 4.5厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，最高更有5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.7厘 10萬美元 分行新資金 創興 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 工銀亞洲 5.38厘

（98天） 10萬美元 分行新資金 建行亞洲 5.35厘 40萬美元 所有客戶新資金 交銀香港 5.25厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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