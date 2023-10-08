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【定期存款】3個月存期　5間4.8厘或以上　比綠債更高息

收息攻略 08:00 2023/10/08

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踏入第四季，雖然季結已過，但銀行仍預先積極準備年結資金，3個月存期的港元定存目前最高達5厘，有多達20間銀行都在4厘或以上水平，當中有5間銀行提供4.8厘或以上，比綠色債券更高息︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
花旗5.0厘5萬元需為花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
工銀亞洲4.9厘10萬至80萬元全新客戶分行新資金
東亞4.88厘10萬元全新顯卓理財客戶
建行亞洲4.85厘500萬元所有客戶新資金
富邦4.8厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.7厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
創興4.7厘50萬元全新客戶完成指定項目
信銀國際4.65厘10萬元網上新資金
大新銀行4.6厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶
大眾銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
4.0厘 - 4.4厘（3個月存期）
上商4.38厘1000元網上/流動銀行開立
南洋商業銀行4.35厘100萬元南商理財客戶新資金
南商4.3厘100萬元特選南商理財客戶新資金
華僑銀行4.3厘10萬元宏富理財客戶新資金
滙豐4.3厘1萬元尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
中銀香港4.3厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.3厘1萬元綜合客戶網上新資金
天星銀行4.3厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
星展4.15厘5萬元網上新資金
招商永隆4.0厘500萬元手機銀行開立，新舊資金皆可

【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

3個月定期存款大比併，花旗最新宣布把5厘高息的限期延至10月中。信銀國際就把4.88厘快閃優惠下架。

工銀亞洲則把新客戶優惠由4.6厘加至4.9厘，最多可存80萬元，一季收息近1萬元。

東亞銀行的新客戶優惠也加至4.88厘，全新顯卓理財客戶、10萬元可以起存。較低門檻的全新至尊理財客戶，也有4.8厘。

建行亞洲則把全新理財客戶的優惠，加至4.85厘，不過門檻是所有銀行中最高的。

以上均為新客戶優惠，現有客戶方面，以富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬手機銀行新資金優惠。

4個月港元定存
銀行年利率存款額條件
集友銀行4.5厘（128天）80萬元分行新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.4厘（98天）300萬元理財金客戶分行新資金
大新4.4厘100萬元VIP銀行客戶分行新資金
恒生4.4厘1萬元綜合客戶網上新資金
星展4.3厘5萬元網上新資金

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，低門檻起存、現有資金也可。

集友銀行新推128天存期，即約4個月左右，也有高達4.5厘，但起存額要80萬元新資金。

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，本周更有破頂息5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.7厘10萬美元分行新資金
創興5.5厘12.5萬美元透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
東亞5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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