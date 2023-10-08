【定期存款】3個月存期　5間4.8厘或以上　比綠債更高息

踏入第四季，雖然季結已過，但銀行仍預先積極準備年結資金，3個月存期的港元定存目前最高達5厘，有多達20間銀行都在4厘或以上水平，當中有5間銀行提供4.8厘或以上，比綠色債券更高息︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 花旗 5.0厘 5萬元 需為花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存 工銀亞洲 4.9厘 10萬至80萬元 全新客戶分行新資金 東亞 4.88厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 建行亞洲 4.85厘 500萬元 所有客戶新資金 富邦 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.7厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 創興 4.7厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 信銀國際 4.65厘 10萬元 網上新資金 大新銀行 4.6厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶 大眾銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 4.0厘 - 4.4厘（3個月存期） 上商 4.38厘 1000元 網上/流動銀行開立 南洋商業銀行 4.35厘 100萬元 南商理財客戶新資金 南商 4.3厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 華僑銀行 4.3厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 滙豐 4.3厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶的網上新資金 中銀香港 4.3厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.3厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 天星銀行 4.3厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展 4.15厘 5萬元 網上新資金 招商永隆 4.0厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可

【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

3個月定期存款大比併，花旗最新宣布把5厘高息的限期延至10月中。信銀國際就把4.88厘快閃優惠下架。

工銀亞洲則把新客戶優惠由4.6厘加至4.9厘，最多可存80萬元，一季收息近1萬元。

東亞銀行的新客戶優惠也加至4.88厘，全新顯卓理財客戶、10萬元可以起存。較低門檻的全新至尊理財客戶，也有4.8厘。

建行亞洲則把全新理財客戶的優惠，加至4.85厘，不過門檻是所有銀行中最高的。

以上均為新客戶優惠，現有客戶方面，以富邦銀行的4.8厘最高，50萬元起存，屬手機銀行新資金優惠。

4個月港元定存 銀行 年利率 存款額 條件 集友銀行 4.5厘（128天） 80萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.4厘（98天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 大新 4.4厘 100萬元 VIP銀行客戶分行新資金 恒生 4.4厘 1萬元 綜合客戶網上新資金 星展 4.3厘 5萬元 網上新資金

銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，低門檻起存、現有資金也可。

集友銀行新推128天存期，即約4個月左右，也有高達4.5厘，但起存額要80萬元新資金。

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美元最高5.7厘

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，本周更有破頂息5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.7厘 10萬美元 分行新資金 創興 5.5厘 12.5萬美元 透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 東亞 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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