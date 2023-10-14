【定期存款】3個月存期　逾10銀行有4.5厘　98天4.7厘

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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
踏入第四季，雖然季結已過，但銀行仍預先積極準備年結資金，本周有發鈔行滙豐出手，把3個月存期的港元定存加至4.5厘。目前3至4個月存期，已有逾20間銀行都在4厘或以上水平，基本上是人人有4厘，以下這個表只列出4.5厘或以上的高息，也有超過10間銀行︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.9厘
|10萬至80萬元
|全新客戶分行新資金
|東亞
|4.88厘
|5萬元
|綠債退款
|建行亞洲
|4.85厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|富邦
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.7厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|創興
|4.7厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|南洋商業銀行
|4.6厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大新銀行
|4.6厘
|10萬至50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|大眾銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.5厘
|10萬元
|網上新資金
|滙豐
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|匯立
|4.5厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
3個月定期存款大比併，花旗的5厘高息在周六屆滿後，未知會否延續，但其現有客戶、現有資金也有高達4.43厘，下表詳列包括花旗在內的低門檻高息︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞
|4.88厘
|5萬元
|綠債退款
|滙豐
|4.5厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶的網上新資金
|創興
|4.45厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.4厘
|5萬元
|網上開立
|大眾銀行
|4.4厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|星展
|4.35厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.3厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|渣打銀行
|4.1厘
|1萬元
|網上新資金
銀行搶年結資金，近期多推4個月港元定存優惠，目前最高有4.5厘，屬虛銀平安壹賬通的優惠，低門檻起存、現有資金也可。
集友銀行新推128天存期，即約4個月左右，也有高達4.5厘，但起存額要80萬元新資金。
工銀亞洲另設特別存期98天，高達4.7厘，大戶賺息近3.8萬元，詳見下表︰
|4個月港元定存
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|工銀亞洲
|4.7厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|集友銀行
|4.5厘（128天）
|80萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展
|4.45厘
|5萬元
|網上新資金
|大新
|4.4厘
|100萬元
|VIP銀行客戶分行新資金
|恒生
|4.4厘
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
美元最高5.7厘
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，本月更有破頂息5.7厘！如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.7厘
|10萬美元
|分行新資金
|創興
|5.5厘
|12.5萬美元
|透過兌換美元開立，1萬美元有5.3厘
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|建行亞洲
|5.35厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|東亞
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
本文最後更新日期︰2023年10月13日
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欄名 : 存款收息