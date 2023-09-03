【定期存款】銀行頻減3個月息　還有哪家達4厘？

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【定期存款】6個月4.5厘、存百萬收息$22,500｜低門檻4.35厘（9月1日更新）
近期銀行改變策略，大減3個月存息。目前最高的3個月存期為6.6厘，屬眾安銀行的推薦開戶優惠，但存款上限僅5萬元，實際收息金額僅約800元。而花旗的5.2厘亦屬新客戶優惠，且需為全新私人客戶，又要持有指定產品，門檻極高。
3個月定期存款，目前有逾10銀行的年利率達到4厘水平︰
|3個月港元定期存款
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|創興銀行
|4.35厘
|50萬元
|網上或手機銀行，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.25厘
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|工銀亞洲
|4.2厘
|300萬元
|理財金客戶網上開立
|東亞
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|4.2厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|大新銀行
|4.2厘
|10萬至50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|信銀國際
|4.2厘
|10萬元
|網上新資金
|星展
|4.2厘
|5萬元
|網上新資金
|建行亞洲
|4.1厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
3個月定期存款，若存款額有50萬元，創興銀行高達4.35厘，為「雲利率」優惠，即是需在網上或手機銀行開立。但勝在新舊資金皆可。該行原有給新客戶的3個月4.5厘優惠，於8月底到期，未知會否再延續。
50萬元起存，大眾銀行及富邦銀行的3個月定期存款也有最高4.3厘，不過同樣需為手機銀行新資金。
門檻高不一定有優勢，交銀香港的4.25厘及南商的4.2厘，分別都要100萬元新資金。但信銀國際及星展銀行同樣有4.2厘，起存門檻就低得多了。
想知更多低門檻高息？請看下表︰
|低門檻高息（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展
|4.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|創興
|4.2厘
|5000元
|網上/手機銀行，新舊資金皆可
|東亞
|4.15厘
|2萬-30萬元
|全新至尊理財客戶
|南洋商業銀行
|4.1厘
|10萬元
|分行新資金
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|工銀亞洲
|4.0厘
|5萬元
|網上開立
3個月定期存款，若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.1厘。
招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。
虛擬銀行的3個月息，可留意平安壹賬通，暫為4.1厘，100元可起存。
美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大新
|5.4厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|工銀亞洲
|5.2厘
|10萬美元
|理財金客戶分行新資金
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|5.1厘
|10萬港元等值
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年9月1日
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欄名 : 存款收息