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【定期存款】銀行頻減3個月息　還有哪家達4厘？

收息攻略 10:33 2023/09/03

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近期銀行改變策略，大減3個月存息。目前最高的3個月存期為6.6厘，屬眾安銀行的推薦開戶優惠，但存款上限僅5萬元，實際收息金額僅約800元。而花旗的5.2厘亦屬新客戶優惠，且需為全新私人客戶，又要持有指定產品，門檻極高。

3個月定期存款，目前有逾10銀行的年利率達到4厘水平︰

3個月港元定期存款
銀行年利率存款額條件
創興銀行4.35厘50萬元網上或手機銀行，新舊資金皆可
大眾銀行4.3厘50萬元手機銀行新資金
富邦4.3厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.25厘100萬元指定理財客戶之網上新資金
工銀亞洲4.2厘300萬元理財金客戶網上開立
東亞4.2厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行4.2厘100萬元南商理財客戶新資金
大新銀行4.2厘10萬至50萬元全新VIP銀行服務客戶
信銀國際4.2厘10萬元網上新資金
星展4.2厘5萬元網上新資金
建行亞洲4.1厘100萬元所有客戶新資金
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

3個月定期存款，若存款額有50萬元，創興銀行高達4.35厘，為「雲利率」優惠，即是需在網上或手機銀行開立。但勝在新舊資金皆可。該行原有給新客戶的3個月4.5厘優惠，於8月底到期，未知會否再延續。

50萬元起存，大眾銀行及富邦銀行的3個月定期存款也有最高4.3厘，不過同樣需為手機銀行新資金。

門檻高不一定有優勢，交銀香港的4.25厘及南商的4.2厘，分別都要100萬元新資金。但信銀國際及星展銀行同樣有4.2厘，起存門檻就低得多了。

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行

想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
大眾銀行4.2厘1萬元手機銀行新資金
創興4.2厘5000元網上/手機銀行，新舊資金皆可
東亞4.15厘2萬-30萬元全新至尊理財客戶
南洋商業銀行4.1厘10萬元分行新資金
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
工銀亞洲4.0厘5萬元網上開立

3個月定期存款，若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.1厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。

虛擬銀行的3個月息，可留意平安壹賬通，暫為4.1厘，100元可起存。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率存款額條件
大新5.4厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
工銀亞洲5.2厘10萬美元理財金客戶分行新資金
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
南洋商業銀行5.1厘10萬港元等值分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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