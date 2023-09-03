【定期存款】銀行頻減3個月息　還有哪家達4厘？

近期銀行改變策略，大減3個月存息。目前最高的3個月存期為6.6厘，屬眾安銀行的推薦開戶優惠，但存款上限僅5萬元，實際收息金額僅約800元。而花旗的5.2厘亦屬新客戶優惠，且需為全新私人客戶，又要持有指定產品，門檻極高。

3個月定期存款，目前有逾10銀行的年利率達到4厘水平︰

3個月港元定期存款 銀行 年利率 存款額 條件 創興銀行 4.35厘 50萬元 網上或手機銀行，新舊資金皆可 大眾銀行 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.25厘 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 工銀亞洲 4.2厘 300萬元 理財金客戶網上開立 東亞 4.2厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 4.2厘 100萬元 南商理財客戶新資金 大新銀行 4.2厘 10萬至50萬元 全新VIP銀行服務客戶 信銀國際 4.2厘 10萬元 網上新資金 星展 4.2厘 5萬元 網上新資金 建行亞洲 4.1厘 100萬元 所有客戶新資金 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

3個月定期存款，若存款額有50萬元，創興銀行高達4.35厘，為「雲利率」優惠，即是需在網上或手機銀行開立。但勝在新舊資金皆可。該行原有給新客戶的3個月4.5厘優惠，於8月底到期，未知會否再延續。

50萬元起存，大眾銀行及富邦銀行的3個月定期存款也有最高4.3厘，不過同樣需為手機銀行新資金。

門檻高不一定有優勢，交銀香港的4.25厘及南商的4.2厘，分別都要100萬元新資金。但信銀國際及星展銀行同樣有4.2厘，起存門檻就低得多了。

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想知更多低門檻高息？請看下表︰

低門檻高息（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 大眾銀行 4.2厘 1萬元 手機銀行新資金 創興 4.2厘 5000元 網上/手機銀行，新舊資金皆可 東亞 4.15厘 2萬-30萬元 全新至尊理財客戶 南洋商業銀行 4.1厘 10萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 工銀亞洲 4.0厘 5萬元 網上開立

3個月定期存款，若是10萬元或以下，4厘高息亦比比皆是，可留意南洋商業銀行，一般客戶也可開立，分行新資金達10萬元有4.1厘。

招商永隆的起存額50萬有4.1厘，若是50萬元以下也不差，有4.05厘。

虛擬銀行的3個月息，可留意平安壹賬通，暫為4.1厘，100元可起存。

美元定存方面，由於美息高企，目前有不少3個月存期在5厘或以上，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大新 5.4厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 工銀亞洲 5.2厘 10萬美元 理財金客戶分行新資金 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 5.1厘 10萬港元等值 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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