Travelguide行李箱開倉 低至$220 KFC歐聯二人套餐 送限量版足球

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Travelguide：行李箱開倉 低至220元

泰國、日本、南韓已開關，相信大家已經在籌備出發，行李箱當然要選好。Travelguide多款名牌行李箱開倉，低至220元，全場一律折上折優惠。

觀塘店：

地址：觀塘開源道72號溢財中心3樓317室（觀塘地鐵站D3出口直行迴旋處入口）

電話：91735886

營業時間：12:00-20:00

尖沙咀店：

地址：尖沙咀加連威老道62號地舖

電話：61993969

營業時間：12:00-20:00

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2. KFC：歐聯二人分享套餐 送限量版足球

歐聯鬥得如火如荼，邊食邊睇才是享受。KFC聯乘 Pepsi HK 推出歐聯二人分享套餐，包括4件雞 + 6件上校雞寶 (配醬) + 2客辣汁蘑菇香飯 (普通) + 2客格格脆薯塊(普通)+ 2件經典葡撻，仲有免費升級加大百事可樂。凡購買呢個套餐仲會送限量版歐聯足球 一個，係5號標準比賽size。

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3.八月堂：南昌 Vwal 開幕優惠 可頌 買三送三

即日起至11月3日，八月堂V Walk推出開幕優惠，首30名顧客可頌買三送三，30名顧客打後買滿一盒六入可頌即可獲25元飲品現金券一張。

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撰文：hket小編

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