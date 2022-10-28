Elon Musk入主Twitter　為社會帶來什麼新局面？

正當一代社交媒體霸主朱克伯格所領導的Meta Platforms在公布完上季度業績差於市場預期，令股價急跌超過兩成之際，全球首富、Tesla創辦人馬斯克則拿著一個洗手盆走進Twitter總部，宣告正式入主Twitter，勢必成為新一代的社交媒體霸主。

以Twitter推動公民新聞學

馬斯克在Twitter的自我介紹亦已更新為Chief Twit，代表他已掌控了這家以短訊息為主的社交平台。 而他亦在自家的Twitter戶口中發文，指出Twitter美好之處在於成功推動了公民新聞學，即容許普通公民在沒有任何建制的偏見之下發布新聞。而他也點名《紐約時報》是目前全球政治局勢中的其中一個亂源，特別是其發布的訊息有時會引伸出更多的問題。

事實上，面對Facebook在過去一段時間對現實社會造成的撕裂及兩極化，而這在全球不少地方都深受其害，美國自然是受害的其中一個國家。至於其他地區以及我們身處的香港，大家自然也明白Facebook的問題所在。

馬斯克在今時今日一腳踩進社交媒體的戰場，當然就是要挑戰Facebook的地位。馬斯克在完成收購後於Twitter發布告廣告客戶書，開宗明義指出，他深信Twitter將會成為文明世界的未來，一個公共的數碼化廣場，讓不同信仰的人都可以在當中健康地辯論，毋須訴諸暴力。他更指現時社交媒體的同溫層現像令社會出現仇恨和分化。

廣告為讀者帶來娛樂

馬斯克也點出傳統媒體為了賺錢，只會不斷製造矛盾，但這也令社會失去對話的空間。因此，他指Twitter不會成為一個法外之地，不會讓人說話毋須負責任。他希望這個平台能夠幫助人，去選擇自己想追求的體驗，一如人們選擇自己愛看的電影、遊戲等等。

對於廣告業務，他深信只要做得妥當，是可以令人開心、帶給讀者娛樂並提供有用的資訊，否則只會是垃圾訊息。他希望Twitter能為用戶提供最適切的廣告內容，例如向用戶展示一些你從未聽過的服務公司，但卻能滿足你的需求。馬斯克要將Twitter變成什麼樣子的社交平台暫仍然是個謎。薑餅人近日重新安裝Twitter，為的就是可以一個接收各地重要即時新聞訊息。只要我選擇了新聞機構的戶口，就會收到通知。以往有一段時間，透過Facebook才是閱讀新聞的主流，但時至今日，隨著Facebook演算法的改變，用家獲Facebook派到的新聞訊息少之又少，若要依賴Facebook來收取新聞資訊，應該會覺得本地市場很冷清吧。Twitter反而讓用戶獲得想看的內容。只要Twitter讓用戶們有自主權，不受演算法規限，這個平台就會吸引更多用戶。

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