  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Elon Musk入主Twitter　為社會帶來什麼新局面？

博客 10:41 2022/10/28

分享：

分享：

正當一代社交媒體霸主朱克伯格所領導的Meta Platforms在公布完上季度業績差於市場預期，令股價急跌超過兩成之際，全球首富、Tesla創辦人馬斯克則拿著一個洗手盆走進Twitter總部，宣告正式入主Twitter，勢必成為新一代的社交媒體霸主。

以Twitter推動公民新聞學

馬斯克在Twitter的自我介紹亦已更新為Chief Twit，代表他已掌控了這家以短訊息為主的社交平台。 而他亦在自家的Twitter戶口中發文，指出Twitter美好之處在於成功推動了公民新聞學，即容許普通公民在沒有任何建制的偏見之下發布新聞。而他也點名《紐約時報》是目前全球政治局勢中的其中一個亂源，特別是其發布的訊息有時會引伸出更多的問題。

事實上，面對Facebook在過去一段時間對現實社會造成的撕裂及兩極化，而這在全球不少地方都深受其害，美國自然是受害的其中一個國家。至於其他地區以及我們身處的香港，大家自然也明白Facebook的問題所在。

馬斯克在今時今日一腳踩進社交媒體的戰場，當然就是要挑戰Facebook的地位。馬斯克在完成收購後於Twitter發布告廣告客戶書，開宗明義指出，他深信Twitter將會成為文明世界的未來，一個公共的數碼化廣場，讓不同信仰的人都可以在當中健康地辯論，毋須訴諸暴力。他更指現時社交媒體的同溫層現像令社會出現仇恨和分化。 

廣告為讀者帶來娛樂

馬斯克也點出傳統媒體為了賺錢，只會不斷製造矛盾，但這也令社會失去對話的空間。因此，他指Twitter不會成為一個法外之地，不會讓人說話毋須負責任。他希望這個平台能夠幫助人，去選擇自己想追求的體驗，一如人們選擇自己愛看的電影、遊戲等等。

對於廣告業務，他深信只要做得妥當，是可以令人開心、帶給讀者娛樂並提供有用的資訊，否則只會是垃圾訊息。他希望Twitter能為用戶提供最適切的廣告內容，例如向用戶展示一些你從未聽過的服務公司，但卻能滿足你的需求。馬斯克要將Twitter變成什麼樣子的社交平台暫仍然是個謎。薑餅人近日重新安裝Twitter，為的就是可以一個接收各地重要即時新聞訊息。只要我選擇了新聞機構的戶口，就會收到通知。以往有一段時間，透過Facebook才是閱讀新聞的主流，但時至今日，隨著Facebook演算法的改變，用家獲Facebook派到的新聞訊息少之又少，若要依賴Facebook來收取新聞資訊，應該會覺得本地市場很冷清吧。Twitter反而讓用戶獲得想看的內容。只要Twitter讓用戶們有自主權，不受演算法規限，這個平台就會吸引更多用戶。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

最新專欄文章 更多

政府終於為流動網絡商做對了事？住宅訊號不良的問題 終於可以解決了嗎？
2022/10/21
政府終於為流動網絡商做對了事？住宅訊號不良的問題 終於可以解決了嗎？
博客 - 綠色Nokia新機挑戰三星 定價針對消費券 回收鋁材製作吸環保用家
2022/10/14
綠色Nokia新機挑戰三星 定價針對消費券 回收鋁材製作吸環保用家
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
2022/10/07
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
博客 - 科技巨頭是Free Rider？電訊商打科技巨頭主意 想向Google、Meta收「建網費」
2022/09/30
科技巨頭是Free Rider？電訊商打科技巨頭主意 想向Google、Meta收「建網費」
博客 - iPhone 14 Pro系列收機要等個半月的啟示　iPhone 14 成為配襯了嗎？
2022/09/23
iPhone 14 Pro系列收機要等個半月的啟示　iPhone 14 成為配襯了嗎？
電玩手遊 手機Apps Meta 收購 電影 遊戲 馬斯克 朱克伯格 Tesla 媒體

下一篇文章

Mihara Yasuhiro參考各家經典鞋款　泥膠做球鞋雛形引發潮流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Mihara Yasuhiro參考各家經典鞋款　泥膠做球鞋雛形引發潮流
Mihara Yasuhiro參考各家經典鞋款　泥膠做球鞋雛形引發潮流
德國朗格於置地舉行錶展　班霸系列ZEITWERK全列陣【內附詳情】
德國朗格於置地舉行錶展　班霸系列ZEITWERK全列陣【內附詳情】
【危疾保險比較】終身危疾保險邊隻好？ 忠意保費低 保障範圍也大
【危疾保險比較】終身危疾保險邊隻好？ 忠意保費低 保障範圍也大
博客 - 【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
博客 - 【香港樓市】今年樓市成交淡靜　轉按宗數為何逆市上升？
【香港樓市】今年樓市成交淡靜　轉按宗數為何逆市上升？
博客 - 【理財個案】澳門博企工作好心淡 月薪2.7萬近兩年很波動　想加快財自 資產怎配置？
【理財個案】澳門博企工作好心淡 月薪2.7萬近兩年很波動　想加快財自 資產怎配置？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款