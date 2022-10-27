港元定存衝上5厘 存20萬一年穩賺1萬 盤點港元長息定期（12個月或以上）

繼上周富邦銀行把美元定期存款的年利率加至5.1厘後，再有一間銀行的定存衝上5厘。華僑永亨銀行最新把12個月港元定存，由4厘加至5厘，更新推廣期至11月12日。以20萬元起存額計，一年穩袋1萬元利息。

該行同時把6個月及3個月的港元定期存款年利率，分別加至4.5厘及4厘。6個月4.5厘，同樣是港元定存中全城最高。

需指定理財戶口

上述華僑永亨的高息推廣，適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在該行有100萬元存款或投資。

目前，12個月或以上的港元長息，有最少16家銀行達到4厘或以上的水平︰

4厘以上港元定存長息（年利率由低至高排列）

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在華僑永亨上調存息前，港元長息最高是富邦，有4.6厘，入場費則較高，要100萬元。

處於4.5厘水平的也有兩間，分別是大新銀行及建行亞洲，但入場費同樣要100萬元。招商永隆的4.3厘門檻也極高，要於手機銀行以500萬元開立。

門檻低的有信銀國際，12個月4.2厘只需1萬元；虛銀匯立的24個月4.18厘，只10元起跳。而中銀香港的12個月4厘，也只需1萬元起存額，且不需指定理財戶口。

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