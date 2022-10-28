德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒

綠色低碳產業近年備受追捧，帶動新能源汽車超預期增長，而電動化、智能化、網聯化更成為產業投資熱點。德勤中國發佈《中國新能源汽車行業投資機會觀察》顯示，新時代背景下新能源車價值明顯並帶來產業鏈變革，投資者需要從戰略高度思考產業鏈投資佈局。

交通運輸業為中國主要碳排放源之一，而公路運輸佔其總碳排放量約七成，在降碳減碳中扮演著極為重要的角色。由於現時政策主要以燃料消耗積分和新能源汽車積分來限制車企碳排放，新能源車型普及化已成為各大車企碳中和行動的主要措施之一。隨著電動化進程加速，去年新能源乘用車在整體汽車市場的滲透率提升至13%，遠超預期。

報告指，新能源汽車上半場資本投入集中於電動化領域整車及零部件市場機會，尤其是動力電池產業鏈成為炙手可熱的投資渠道。德勤投資洞察監測平台(IIT)數據顯示，電動化和智能感知領域的投融資數量去年翻倍增長，今年以來投資者對自動駕駛的關注度也快速提升。聚焦新能源產業鏈投資下半場，市場目光將投向智能化、自動駕駛技術領域，及其帶來的單品價值提升、增量零部件需求相關的投資機會。

報告認為，受益於政府補貼政策，電動化是投資主旋律，而智能化、網聯化投資亦已拉開序幕。細分賽道中，激光雷達、自動駕駛AI芯片、智能座艙、高精地圖的投融資熱度頗高。

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