  • 24°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 08:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒

個人增值 08:00 2022/10/28

分享：

分享：

綠色低碳產業近年備受追捧，帶動新能源汽車超預期增長，而電動化、智能化、網聯化更成為產業投資熱點。德勤中國發佈《中國新能源汽車行業投資機會觀察》顯示，新時代背景下新能源車價值明顯並帶來產業鏈變革，投資者需要從戰略高度思考產業鏈投資佈局。

交通運輸業為中國主要碳排放源之一，而公路運輸佔其總碳排放量約七成，在降碳減碳中扮演著極為重要的角色。由於現時政策主要以燃料消耗積分和新能源汽車積分來限制車企碳排放，新能源車型普及化已成為各大車企碳中和行動的主要措施之一。隨著電動化進程加速，去年新能源乘用車在整體汽車市場的滲透率提升至13%，遠超預期。

報告指，新能源汽車上半場資本投入集中於電動化領域整車及零部件市場機會，尤其是動力電池產業鏈成為炙手可熱的投資渠道。德勤投資洞察監測平台(IIT)數據顯示，電動化和智能感知領域的投融資數量去年翻倍增長，今年以來投資者對自動駕駛的關注度也快速提升。聚焦新能源產業鏈投資下半場，市場目光將投向智能化、自動駕駛技術領域，及其帶來的單品價值提升、增量零部件需求相關的投資機會。

報告認為，受益於政府補貼政策，電動化是投資主旋律，而智能化、網聯化投資亦已拉開序幕。細分賽道中，激光雷達、自動駕駛AI芯片、智能座艙、高精地圖的投融資熱度頗高。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
2022/10/27
歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
今日晨讀 - 聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
2022/10/26
聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
今日晨讀 - 美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
2022/10/25
美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
今日晨讀 - 新首相難解老問題 英國經濟前景仍然悲觀
2022/10/24
新首相難解老問題 英國經濟前景仍然悲觀
今日晨讀 - 經濟學家對明年越來越悲觀 預計衰退的比率增加
2022/10/21
經濟學家對明年越來越悲觀 預計衰退的比率增加
宏觀分析 人工智能 大行報告 中國市場 汽車 自動駕駛 新能源 晶片 補貼 德勤

下一篇文章

比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETF 限專業投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 台灣人14%零儲蓄 2成籌不到2.5萬 4個方法走出財務黑洞
台灣人14%零儲蓄 2成籌不到2.5萬 4個方法走出財務黑洞
歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
【殘酷現實】富有只因在戰後出生？嬰兒潮的成功難複製 年輕人處境越來越像1920年代
【殘酷現實】富有只因在戰後出生？嬰兒潮的成功難複製 年輕人處境越來越像1920年代
比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETF 限專業投資者
比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETF 限專業投資者
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
「 中銀信用卡簽帳分期」首加入AlipayHK　頭三次分期免手續費　兼享淘寶雙11及12優惠
「 中銀信用卡簽帳分期」首加入AlipayHK　頭三次分期免手續費　兼享淘寶雙11及12優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款