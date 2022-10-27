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比特幣重上2萬美元 富達推Bitcoin ETF 限專業投資者

個人增值 17:21 2022/10/27

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虛幣界沉寂了好一段時間，但最近有起息。隨着市場憧憬美聯儲會轉向，比特幣最新也重上2萬美元水平，據報富達推出專為專業投資者而設的比特幣產品，還計劃聘請人手大展拳腳。

據外媒報道，富達已在香港推出一個交易所買賣產品，由比特幣實物支持，但只限專業投資者買賣。報道引述富達亞太區（日本除外）董事總經理Rajeev Mittal指，該公司看到亞太區市場對數字資產的興趣持續增加，因為他們向特選投資者提供相關產品。

「富達國際透過與富達數字資產（ Fidelity Digital Assets ）的合作，能保證完整的托管平台，讓客戶對資產的安全有信心。」他指出，這只是第一步，他們計劃在未來推出更多數字資產方案。

儘管虛擬幣貨價格大跌，但富達仍計劃增加相關人手。據彭博早前報道，富達擬在現在至明年首季，為其數字資產部門增加25%員工至500人。

 

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