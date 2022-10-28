「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？

退休是什麽？很多人定義為賺到了足夠的錢，是時候放鬆自己，不用再為工作奔波，可以去遊山玩水，享受屬於自己的人生。隨著現在人的壽命逐漸延長，退休的年齡也逐漸延遲，大家對於退休的定義也在改變，很多人都更偏向選擇退休不退場。到了退休年齡後，除了繼續自己原來的職業之外，還有什麽選擇？

退休不退場原因

現代人選擇退休不退場有很多原因，有社會的原因、家庭的原因、個人習慣與追求原因。



其中社會原因主要是現代社會老齡化嚴重，老年人的比重超過新生兒，如果每個人到了退休年齡就完全退休的話，職場上將出現嚴重缺人手的情況，從而阻礙社會正常運行。



家庭原因主要有幫助年輕人減輕工作壓力或幫助照顧家中小童。現在工作壓力非常大，很多年輕人成為「三文治族」，即那些上要養老，下要養兒的年輕一族。很多退休人士為了減少這類人的壓力，會選擇繼續工作，幫補家人。



個人志向是很多人選擇退休不退場的主要原因，很多從事醫生、教師、大學教授等對自己的職業有一定的信仰及貢獻，對他們而言，這份工作早已超越賺錢的層面，更多的是對社會的貢獻和自我的追求，所以他們大多數會選擇繼續留在職場。

退休後工作

很多已經退休的人士想繼續工作，但又覺得迷惘，不知道有哪些適合自己的。首先可以先從自己需求出發，尋找適合自己的工作。以下四個方面可供參考，分別是收入需求、靈活性、風險、興趣及社交需要。



收入需求：如果有收入需求，可以嘗試在求職網上查看，或去專為中老年人服務的機構咨詢。還可以在原來就職的公司或同行業看看是否有兼職或顧問工作，很多公司都願意聘請有多年經驗的資深員工。



靈活性：看自己想要嚴格按時間表執行的工作還是更靈活、自由的。如果可以接受按時工作的，可以考慮零售店或公司。如果想更靈活的話，可以選擇兼職或網上工作。例如，現在網絡發達，很多人會在網上寫文章，分享自己從前的工作經驗或社會閲歷，既能有事做，也能有收入。現在網絡短視頻也非常流行，如果是手工非常了得的退休人士，也可以拍攝自己做手工的視頻後，上傳到互聯網，既可以教其他人做手工，也可以有收入。



風險：很多退休人士也會選擇去創業或做小生意，如果有一定的風險承受能力，這也是不錯的選擇。例如，開一間舒適的咖啡店、能發揮自己多年廚藝的飯店、極具享受的茶店或能發揮自己手工特長的服裝店等。



興趣及社交需要：退休後不希望經常一個人，仍然希望有社交生活，並且自己有某項特長或一直以來的興趣，選擇去當興趣班的導師或專業教練也是一種不錯的選擇。



退休後繼續工作其實是對個人、企業和社會都有好處的選擇，個人能豐富生活，不會變得沉悶無趣，促進身心健康。企業能增加人手，也是一定程度上減少人才流失。最後社會整體就業率會更好，社會福利也會隨之增多，有利於可持續發展。

責任編輯：梁政琪

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