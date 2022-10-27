富衛推出首創保險平台「AI 尋保」 回答7個問題了解適合保險產品

富衛香港（「富衛」）宣布推出全新人工智能服務— 「AI 尋保」（AI Discovery），用戶只需回答七個問題，一分鐘內即可了解自己潛在的保障缺口。

在香港，市場上保險產品眾多，大眾未必可以全面了解其保障需要及適合自己的計劃。「AI 尋保」根據富衛人壽客戶的保障計劃之大數據分析及運作，用戶只需回答七個簡單問題，包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入，以及婚姻和家庭狀況，「AI 尋保」 可即時讓用戶了解適合自己的保險產品選擇，例如人壽、醫療、危疾、意外保障等，以及其保障額的中位數。

AI 尋保：按此

富衛網上保險平台升級

富衛於 2021 年 7 月將其網上保險平台升級及重新推出，讓保險體驗更簡便流暢。客戶只需回答最少一個與健康狀況相關的問題，即可快至五分鐘內完成一個網上投保申請， 及 30 分鐘內收到保單批核確認。通過 FWD Moments 應用程式，客戶更可於快至 40 秒內就住院及個人意外的索償獲得批核及賠款。

網上保險平台涵蓋日常生活多 方面的保障，包括：人壽、危疾、醫療、汽車、意外、寵物、 家居保障等。

網上保險平台：按此

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