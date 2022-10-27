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【殘酷現實】嬰兒潮世代 有錢只因食正長期牛市？年輕人處境越來越像1920年代

個人增值 15:36 2022/10/27

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無論在哪裡，世代之爭有一部分是源於上一代覺得自己的財富是靠努力得來，但年輕人認為只是時勢使然。而美國有學者針對不同世代的財富差距作研究，得出的結論是，現今年輕人要複製嬰兒潮世代的成功，是很困難的。

據彭博引述馬德里CUNEF大學經濟學教授Luis Bauluz與德國波恩大學學生Timothy Meyer的研究，針對美國家庭財務數據，追蹤自1900年出生的人的工作、儲蓄、投資、退休及死亡。

嬰兒潮世代  比前幾代人更富有

研究顯示，美國的財富正在老化，在過去的幾十年裡，每一代人的職業生涯開始時都擁有大致相同的財富，大約是收入的1.5倍；但往後的財富累積，明顯是1940年代至1960年代出生的美國人較優，到60歲時，嬰兒潮一代平均累積了10年的收入，而前幾代人在60歲時大約積累了5-6年的收入。

同一代人的不平等也在加劇，在60歲或以上的美國人之中，最富有的10%，儲蓄平均是年收入的40倍，他們擁有其年齡組總財富的一半。而最貧窮的那一半人，在退休時只能依靠相當於1年的收入。

不平等的情況在X世代（1960年至1979年出生的群體）更明顯，這些中年的美國人最富有的10%，擁有其年齡組總財富的3分之2。

富有主因資產價格上漲

研究嘗試去確定財富增長不平等的原因，他們試圖把資本收益（即資產價格上漲）的影響，與最初決定儲起資金分開來，發現收入不平等與投資收益，在最富有的10%的人當中，產生了獨特的協同效應。「一旦把錢擱在一旁，剩下的就是上漲的市場。」（Once the money was set aside, rising markets did the rest.）

Luis Bauluz說，越來越多的財富累積是通過資產價格的上漲來實現的。

現今年輕人跟20世紀初相似  難增值財富

相比之下，比嬰兒潮一代更年長的幾代人，在市場時機上並不幸運，受到通脹及股票損的打擊，他們不能依靠資產價格上漲來增值他們的財富，在退休支出方面亦變得保守。

研究顯示，出生於1900至1920年代的美國人，在股票及房地產方面總體上是虧損的，他們不得不透過傳統的方法積累財富，從每一份薪金中拿出錢來儲。

Luis Bauluz擔心，千禧一代及以後會跟100年前的人相似。他擔心1980年後的金融市場繁榮，不會再重演。

 

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