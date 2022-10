【殘酷現實】嬰兒潮世代 有錢只因食正長期牛市？年輕人處境越來越像1920年代

無論在哪裡,世代之爭有一部分是源於上一代覺得自己的財富是靠努力得來,但年輕人認為只是時勢使然。而美國有學者針對不同世代的財富差距作研究,得出的結論是,現今年輕人要複製嬰兒潮世代的成功,是很困難的。

據彭博引述馬德里CUNEF大學經濟學教授Luis Bauluz與德國波恩大學學生Timothy Meyer的研究,針對美國家庭財務數據,追蹤自1900年出生的人的工作、儲蓄、投資、退休及死亡。

嬰兒潮世代 比前幾代人更富有

研究顯示,美國的財富正在老化,在過去的幾十年裡,每一代人的職業生涯開始時都擁有大致相同的財富,大約是收入的1.5倍;但往後的財富累積,明顯是1940年代至1960年代出生的美國人較優,到60歲時,嬰兒潮一代平均累積了10年的收入,而前幾代人在60歲時大約積累了5-6年的收入。

同一代人的不平等也在加劇,在60歲或以上的美國人之中,最富有的10%,儲蓄平均是年收入的40倍,他們擁有其年齡組總財富的一半。而最貧窮的那一半人,在退休時只能依靠相當於1年的收入。

不平等的情況在X世代(1960年至1979年出生的群體)更明顯,這些中年的美國人最富有的10%,擁有其年齡組總財富的3分之2。

富有主因資產價格上漲

研究嘗試去確定財富增長不平等的原因,他們試圖把資本收益(即資產價格上漲)的影響,與最初決定儲起資金分開來,發現收入不平等與投資收益,在最富有的10%的人當中,產生了獨特的協同效應。「一旦把錢擱在一旁,剩下的就是上漲的市場。」(Once the money was set aside, rising markets did the rest.)

Luis Bauluz說,越來越多的財富累積是通過資產價格的上漲來實現的。

現今年輕人跟20世紀初相似 難增值財富

相比之下,比嬰兒潮一代更年長的幾代人,在市場時機上並不幸運,受到通脹及股票損的打擊,他們不能依靠資產價格上漲來增值他們的財富,在退休支出方面亦變得保守。

研究顯示,出生於1900至1920年代的美國人,在股票及房地產方面總體上是虧損的,他們不得不透過傳統的方法積累財富,從每一份薪金中拿出錢來儲。

Luis Bauluz擔心,千禧一代及以後會跟100年前的人相似。他擔心1980年後的金融市場繁榮,不會再重演。

