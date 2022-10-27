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德國朗格於置地舉行錶展　班霸系列ZEITWERK全列陣【內附詳情】

博客 17:38 2022/10/27

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眾所周知，德國人對設計抱著「不愛多餘的花巧實事求是」務實態度，在其國寶級鐘錶品牌之一A. Lange & Söhne（朗格）的大日曆錶面標誌性設計可見一斑。而朗格除了已升上神枱級的LANGE 1系列，於2009年首度面世的ZEITWERK亦是他們的「班霸」系列腕錶，而為2枚全新款式的ZEITWERK，朗格隆而重之於中環置地舉行為期7天的「致力達至最高標準」香港展覽，一次過跟錶迷重溫這13年來為此系列推出過的多款腕錶！

可從高層俯視角度，可見德國設計在展場上的心思，仿如看到巨型版的ZEITWERK錶面。（圖片：品牌提供）

展場門口設計貫徹德國設計風，簡約而隆重。（圖片：品牌提供）

先說說ZEITWERK的獨特之處，就是其大型跳時和跳分顯示，還有控制振頻的恆定動力擒縱系統，2009年一推出，震撼整個國際鐘錶界。其中已申請了專利的3個跳字盤，令用家每次望錶都有一種特別體驗，其弧形時間橋上的和諧佈局和時間顯示的大小，讓閱時更清晰、容易。時、分以大型數字由左到右顯示，高2.9毫米，寬2.3毫米。

此外，在錶殼的外觀上下方的裝置驅動３個數字盤可在幾分之一秒內切換，一個數字盤顯示小時，其餘兩個顯示個位分鐘和十位分鐘。於整點時，三個數字盤同時向前推進一格，也是錶匠悉心設計、精密編排的最迷人報時時刻。

在展場另一邊以深入淺出方式介紹ZEITWERK的演變過程。（圖片：品牌提供）

朗格產品研發總監Anthony de Haas稱：

要令跳字裝置的圓盤逐分鐘推進，機芯便需要較典型時間顯示形式更多的動力。以製錶的標準來看，數字盤本身已經很重；除此之外，還需要將其快速推進和掣停，所需的動力遠高於推動一對輕巧的指針運轉所需的動力。整點時，機芯同時推動三個圓盤，需要最大量的動力。

而載譽到港的2款全新ZEITWERK，分別以18K玫瑰金和鉑金950款。前者配備黑色錶面，時間橋由未經處理的德國銀製成。後者則用上銀灰色錶面，由實心銀製成，時間橋經黑色鍍銠處理，色調相配的指針營造和諧一致的設計。有別於Date的44毫米錶徑，是次兩款新作錶徑均為41.9毫米，厚度為12.2毫米。

ZEITWERK系列腕錶：錶徑41.9毫米，18K玫瑰金錶殼，黑色錶面，搭載自家製L043.6機芯，動力儲存72小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（ $793,000／圖片：品牌提供）

ZEITWERK系列腕錶：錶徑41.9毫米，鉑金錶殼，銀灰色錶面，搭載自家製L043.6手動上鏈機芯，動力儲存72小時，啡色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（$877,000／圖片：品牌提供）

除了新作之外，同場「加映」多枚ZEITWERK的經典版本，包括元祖版、DATE和MINUTE REPEATER等，讓錶迷容易了解朗格的製錶世界，官方更設置了一個大型立體跳字裝置，和展示新作所起用的第二代機芯（L043.6型機芯）組件——把所需要的451件零件分門別類「放在」巨型特色牆上，好讓大眾感受日耳曼民族那簡約而隆重，在細節位把玩花巧的設計風格，作為錶迷真的不可錯過呢！

為了讓錶迷更清麓朗格機芯的運作，場內設置了大型立體跳字裝置，一目了然。（圖片：品牌提供）

L043.6型機芯所需的451件零件，全部巨細無遺放到這幅巨型特色牆上。（圖片：品牌提供）

A. Lange & Söhne「致力達至最高標準」展覽
日期：即日起至10月31日
時間：10：30am - 7：30pm
地點：中環置地廣場中庭
查詢：2462 2538（免費入場，須網上登記）

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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