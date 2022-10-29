精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍

天氣轉涼，大家都嚷着去打邊爐，其實各大餐廳的下午茶亦轉季，為食客帶來新意，主題更相當多元化，包括以朱古力火鍋及黑松露美食做主打，以及法日小食作招徠，讓食客可以在秋日悠閒地享受下午茶時光。

以鹹點作主導-BIFTECK

法日扒房BIFTECK為慶祝一周年慶典，餐廳行政總廚Ken Kwok特意設計「Joie-de-Vivre」下午茶（398元/兩位用，另加一），以樸實簡潔的木盒盛載10款茶點，當中包括7款鹹點及3款甜點，以鹹點為主導，旨在打破傳統下午茶側重於甜點的概念，為食客帶來不一樣的體驗。

一系列的法日特色美食中，以鮮味滿溢的甜蝦及三文魚子配日本豆腐奶凍揭開序幕，精選日本男前豆腐製成豆香濃郁的奶凍，與甜蝦及三文魚子的鮮味相當合襯。接着有醃漬紅菜頭及甘筍脆卷，紅菜頭以秘製醬汁醃製24小時，搭配薄脆可口的紫菜及以紅菜頭丶甘筍及牛油果混合而成的果泥，香脆可口。緊接有明太子配水牛芝士及紫蘇天婦羅，鬆脆的天婦羅香而不膩，層次感豐富；另一炸物是日本蟹肉可樂餅，將日本蟹肉融入法式可樂餅中，外脆內嫩，十分鮮甜。

Bifteck 地址:香港灣仔皇后大道東202號QRE廣場23樓 電話：2246 8805

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朱古力X黑松露下午茶-Angel & Devil

西餐廳及酒吧Angel & Devil推出「Choco-Duo朱古力雙重奏下午茶」（298元/兩位用，另加一），以法國70%可可朱古力火鍋配多款黑松露小食，分量十足。

天氣開始轉涼，最適合以濃郁的朱古力補充熱量，法國70%可可朱古力火鍋是一個很好的選擇，可配搭時令鮮果、草莓、馬卡龍及棉花糖。吃罷朱古力火鍋，便可以品嘗不同的黑松露小食，包括北海道帶子黑松露忌廉汁酥盒，黑松露忌廉汁突顯帶子的鮮甜，是矜貴之選。另一款法國鵝肝醬多士配焦糖蘋果及黑松露，酥脆的多士夾着濃厚幼滑的法國鵝肝醬，再加上焦糖蘋果及黑松露作點綴，多重口感於口中綻放，層次豐富。其他小食還有煙熏三文魚卷配黑松露酸忌廉、黑松露榛子千層酥及黑松露芝士泡沫等。

甜品也相當豐富，其中的紅桑子黑白朱古力慕絲蛋糕，外層紅色的紅桑子包着黑白朱古力慕絲蛋糕，酸酸甜甜，十分美味，令人一試難忘。還有點題之作的黑松露葡撻，香氣撲鼻，相當吸引。

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Angel & Devil 地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓 電話：3103 3808 供應時間：即日至2023年1月15日（12月24、25日除外），3pm - 5:30pm

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：法日小食+朱古力黑松露 精選秋季最新下午茶（收費文章）】

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