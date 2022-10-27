【高息定期】虛銀鬥加存息 匯立4.18厘 富融4.08厘

近日傳統銀行瘋搶存款，定期存款年利率已高達5厘以上，眼見拆息都飆至5厘，虛擬銀行近日都加存息，匯立（WeLab Bank）及富融（Fusion Bank）今日都分別加至4厘以上。連一向少郁動的眾安（ZA Bank）也把存息加至最高3.31厘，配合給予個別客戶的加息券，息口也不低。

虛銀定存大比併

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以上只列12個月、6個月及3個月存期的比較，其實綜合各存期而言，匯立銀行是虛銀之中最高，其24個月有4.18厘，18個月有4.08厘，12個月也有4厘。

單計12個月存期，則以富融的4.08厘最高，起存額要50萬元，如果50萬元以下，則有4厘，與匯立一樣。

6個月的話，也是富融最高，50萬元或以上有3.88厘，50萬元以下3.8厘。

3個月存期方面，虛銀則普遍不及傳統銀行，目前傳統銀行已有不少達4厘以上，虛銀最高為天星的3.1厘。

不過虛銀時有推出特別存期的優惠，例如livi設4個月存期優惠，存20萬元有3.5厘。平安壹賬通銀行4個月存期有2.88厘。

虛銀也有推出7-9個月存期的優惠，例如livi bank9個月有3.9厘，平安壹賬通7個月有3.8厘，天星9個月有3.4厘。

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