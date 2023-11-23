50萬元定期存款｜5.3厘兩個選擇　現有資金收息$24,000

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10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘 現有資金4.95厘｜最多收息$4,800
50萬元做定期存款，本周再出現5.3厘全城最高，令5.3厘高息增至兩間銀行，分別是3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。
以50萬元本金計算，最多可收息$24,000，屬12個月存期、4.8厘的優惠，新舊資金皆有。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！
|新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|華僑銀行
|4.0厘
|5.3厘（168天）
|5.1厘（138天）
|宏富理財客戶新資金
|大新銀行
|3.2厘
|4.5厘
|5.3厘
|VIP銀行客戶新資金
|花旗銀行
|4.48厘
|4.68厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|大眾銀行
|4.7厘
|4.8厘
|5.0厘
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.25厘
|4.6厘
|5.0厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|創興銀行
|3.35厘
|3.45厘
|5.0厘
|5.0厘需為全新客戶
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|富邦銀行
|4.6厘
|4.6厘
|4.9厘
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.8厘
|4.8厘需為全新客戶
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|網上新資金
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.3厘
|4.55厘
|4.65厘
|個人客戶新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|集友銀行
|3.85厘
|4.6厘
|4.6厘
|於分行以新資金開立
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.15厘
|4.5厘
|4.95厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|大新銀行
|3.2厘
|4.3厘
|4.9厘
|VIP銀行客戶
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.9厘
|網上銀行/流動理財
|花旗銀行
|4.48厘
|4.68厘
|4.85厘
|網上或手機銀行開立
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.5厘
|4.6厘
|4.8厘
|現有資金開立
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.8厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.7厘
|個人客戶以電子渠道開立
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|手機銀行現有資金
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.38厘
|4.58厘
|網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.5厘
|4.5厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
7個5厘選擇 逾10銀行高息過綠債
綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，逾10間銀行提供最少4.8厘，當中包括有7個5厘選擇。
其中兩個5厘選擇來自華僑銀行，該行上周新設168天及138天兩個特別存期，「宏富理財」客戶的50萬元新資金，分別有5.3厘及5.1厘。該理財戶口的入場門檻為100萬元。
3個月存期之中，最高息是大新銀行的5.3厘，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。
花旗銀行及信銀國際的3個月存期，分別有5.2厘及5厘，但都需為高端理財客戶。
創興銀行的3個存期有5厘，需為全新客戶並完成指定項目，例如申請信用卡等。
非新客戶、非高端客也有5厘
如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，若非理財客戶，也有兩間銀行高達5厘。華僑銀行的一般客戶，10萬元新資金起存，168天及138天存期都有5厘；大眾銀行的手機新資金，3個月存期有5厘。
現有資金4.95厘
現有資金方面，以信銀國際給予CITIdiamond客戶的4.95厘最高。大新銀行的VIP客戶，50萬元起存也有高達4.9厘。
若非理財客戶，創興銀行的現有資金最高，3個月存期有4.9厘，但其12個月及3個月存期都只有3厘多，因此策略很明確是吸納短期資金。
長息最高的是平安壹賬通，其12個月、6個月及4個月存期都有4.8厘，屬虛銀之中最高息，都是現有資金可開立。
50萬元收息$24,000
目前最高的12個存期有4.8厘，屬平安壹賬通銀行的優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰
本文最後更新日期︰2023年11月23日
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欄名 : 存款收息