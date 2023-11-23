50萬元定期存款｜5.3厘兩個選擇　現有資金收息$24,000

▲ 50萬元做定期存款，目前有兩個5.3厘選擇，分別屬3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

50萬元做定期存款，本周再出現5.3厘全城最高，令5.3厘高息增至兩間銀行，分別是3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

以50萬元本金計算，最多可收息$24,000，屬12個月存期、4.8厘的優惠，新舊資金皆有。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 華僑銀行 4.0厘 5.3厘（168天） 5.1厘（138天） 宏富理財客戶新資金 大新銀行 3.2厘 4.5厘 5.3厘 VIP銀行客戶新資金 花旗銀行 4.48厘 4.68厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 大眾銀行 4.7厘 4.8厘 5.0厘 手機銀行新資金 信銀國際 4.25厘 4.6厘 5.0厘 CITICdiamond客戶手機新資金 創興銀行 3.35厘 3.45厘 5.0厘 5.0厘需為全新客戶 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 富邦銀行 4.6厘 4.6厘 4.9厘 手機銀行新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 4.8厘需為全新客戶 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.6厘 4.7厘 網上新資金 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 集友銀行 3.85厘 4.6厘 4.6厘 於分行以新資金開立 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.15厘 4.5厘 4.95厘 CITICdiamond客戶手機開立 大新銀行 3.2厘 4.3厘 4.9厘 VIP銀行客戶 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.9厘 網上銀行/流動理財 花旗銀行 4.48厘 4.68厘 4.85厘 網上或手機銀行開立 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.5厘 4.6厘 4.8厘 現有資金開立 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.7厘 個人客戶以電子渠道開立 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 手機銀行現有資金 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.58厘 網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 集友銀行 3.85厘 4.5厘 4.5厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

7個5厘選擇 逾10銀行高息過綠債

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，逾10間銀行提供最少4.8厘，當中包括有7個5厘選擇。

其中兩個5厘選擇來自華僑銀行，該行上周新設168天及138天兩個特別存期，「宏富理財」客戶的50萬元新資金，分別有5.3厘及5.1厘。該理財戶口的入場門檻為100萬元。

3個月存期之中，最高息是大新銀行的5.3厘，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。

花旗銀行及信銀國際的3個月存期，分別有5.2厘及5厘，但都需為高端理財客戶。

創興銀行的3個存期有5厘，需為全新客戶並完成指定項目，例如申請信用卡等。

非新客戶、非高端客也有5厘

如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，若非理財客戶，也有兩間銀行高達5厘。華僑銀行的一般客戶，10萬元新資金起存，168天及138天存期都有5厘；大眾銀行的手機新資金，3個月存期有5厘。

現有資金4.95厘

現有資金方面，以信銀國際給予CITIdiamond客戶的4.95厘最高。大新銀行的VIP客戶，50萬元起存也有高達4.9厘。

若非理財客戶，創興銀行的現有資金最高，3個月存期有4.9厘，但其12個月及3個月存期都只有3厘多，因此策略很明確是吸納短期資金。

長息最高的是平安壹賬通，其12個月、6個月及4個月存期都有4.8厘，屬虛銀之中最高息，都是現有資金可開立。

50萬元收息$24,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬平安壹賬通銀行的優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.7厘（手機銀行新資金）、現有資金4.5厘

匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）

花旗銀行1年4.48厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）

信銀國際1年4.25厘（新資金）、現有資金4.15厘

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月23日

更多高息存款︰

10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘 現有資金4.95厘｜最多收息$4,800

定期存款利率邊間好？現有資金高達5.1厘、新資金5.3厘破頂（附不同存期最高息之選）

【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽

【外幣定期】滙豐17.5厘吸英鎊！中小行加澳元至4.5厘 專家︰美元見頂吼外幣

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

===============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料