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50萬元定期存款｜5.3厘全城新高　168天收息逾$12,000　12個月4.8厘

收息攻略 07:22 2023/11/17

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50萬元做定期存款，本周出現5.3厘全城最高，168天特別存期，可收息逾$12,000；3個月存期高見5.1厘，同創新高。

50萬元做定期存款，本周出現5.3厘全城最高，168天特別存期，可收息逾$12,000；3個月存期高見5.1厘，同創新高，短短一季收息近$6,400。

以50萬元本金計算，最多可收息$24,000，屬12個月存期、4.8厘的優惠，新舊資金皆有。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
華僑銀行4.0厘5.3厘
（168天）		5.1厘
（138天）		宏富理財客戶新資金
大新銀行3.2厘4.5厘5.1厘VIP銀行客戶新資金
富邦銀行4.8厘4.8厘5.0厘手機銀行新資金
花旗銀行4.31厘4.44厘5.0厘3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
創興銀行3.35厘3.45厘5.0厘5.0厘需為全新客戶
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
大眾銀行4.6厘4.8厘4.9厘手機銀行新資金
信銀國際4.25厘4.5厘4.9厘CITICdiamond客戶手機新資金
工銀亞洲3.8厘4.3厘
（188天）		4.8厘4.8厘需為全新客戶
滙豐銀行/4.6厘4.7厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.6厘4.7厘網上新資金
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
南商4.3厘4.55厘4.65厘個人客戶新資金
集友銀行3.85厘4.6厘4.6厘於分行以新資金開立
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金

 

現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
大新銀行3.2厘4.3厘4.9厘VIP銀行客戶
創興銀行3.2厘3.3厘4.9厘網上銀行/流動理財
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
富融銀行4.7厘4.7厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
大眾銀行4.4厘4.6厘4.7厘現有資金開立
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘手機銀行現有資金
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘個人客戶以電子渠道開立
天星銀行4.05厘4.5厘4.5厘虛擬銀行，只有電子渠道
上商3.63厘4.38厘4.53厘網上或手機銀行開立
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
集友銀行3.85厘4.5厘4.5厘於分行或電子渠道以現有資金開立
信銀國際3.95厘4.1厘4.45厘網上現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立
招商永隆3.8厘3.8厘4.05厘手機銀行開立

6個5厘選擇　10銀行高息過綠債

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，10間銀行提供最少4.8厘，當中包括有6個5厘選擇。

其中兩個5厘選擇來自華僑銀行，該行新設168天及138天兩個特別存期，「宏富理財」客戶的50萬元新資金，分別有5.3厘及5.1厘。該理財戶口的入場門檻為100萬元。

若非理財客戶，一般華僑銀行客戶，10萬元起存，以上兩個存期都有5厘。

3個月存期之中，最高息是大新銀行的5.1厘，屬3個月存期，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。

富邦上周把12個月及6個月存期減至4.8厘，但3個月存期保持在5厘水平，適用於50萬元手機銀行新資金。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

花旗及創興的3個月存期均有5厘，但都需為全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。

現有資金4.9厘

大新銀行及創興銀行另設3個月4.9厘予現有客戶、現有資金，毋需新資金，屬現有資金當中最高息的選擇。

平安壹賬通則是12個月、6個月及4個月存期都有4.8厘，屬虛銀之中最高息，都是現有資金可開立。

大型銀行陸續加息

上周滙豐銀行加息，最高達4.7厘，而恒生銀行本周跟隨，6個月加至4.6厘，3個月及4個月都有4.7厘。

滙豐近日亦大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元收息$24,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦及平安壹賬通銀行的優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

  • 富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）
  • 平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）
  • 匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）、現有資金4.4厘
  • 星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘
  • 花旗銀行1年4.31厘（新舊資金皆可）
  • 南商1年4.3厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
  • 信銀國際1年4.25厘（新資金）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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