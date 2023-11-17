50萬元定期存款｜5.1厘收息近$6,400　12個月4.8厘收息$24,000

▲ 50萬元做定期存款，本周出現5.1厘全城最高，3個月收息近6400元。

50萬元做定期存款，本周出現5.1厘全城最高，3個月收息近6400元，6個月存期也加至4.8厘，收息$12,000。

以50萬元本金計算，最多可收息$24,000，屬12個月存期、4.8厘的優惠，新舊資金皆有。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 3.2厘 4.5厘 5.1厘 VIP銀行客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 4.8厘 5.0厘 手機銀行新資金 花旗銀行 4.31厘 4.44厘 5.0厘 3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口 創興銀行 3.35厘 3.45厘 5.0厘 5.0厘需為全新客戶 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 大眾銀行 4.6厘 4.8厘 4.9厘 手機銀行新資金 信銀國際 4.25厘 4.5厘 4.9厘 CITICdiamond客戶手機新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 4.8厘需為全新客戶 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.6厘 4.7厘 網上新資金 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 南商 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.5厘 新資金 集友銀行 3.85厘 4.6厘 4.6厘 於分行以新資金開立 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 3.2厘 4.3厘 4.9厘 VIP銀行客戶 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.9厘 網上銀行/流動理財 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 大眾銀行 4.4厘 4.6厘 4.7厘 現有資金開立 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 手機銀行現有資金 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 個人客戶以電子渠道開立 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.5厘 虛擬銀行，只有電子渠道 上商 3.63厘 4.38厘 4.53厘 網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 集友銀行 3.85厘 4.5厘 4.5厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 信銀國際 3.95厘 4.1厘 4.45厘 網上現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 招商永隆 3.8厘 3.8厘 4.05厘 手機銀行開立

4間銀行有5厘 9銀行高息過綠債

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，9間銀行提供最少4.8厘，當中包括4間有5厘。

最高息是大新銀行的5.1厘，屬3個月存期，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。

富邦上周把12個月及6個月存期減至4.8厘，但3個月存期保持在5厘水平，適用於50萬元手機銀行新資金。

花旗及創興的3個月存期均有5厘，但都需為全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。

現有資金4.9厘

大新銀行及創興銀行另設3個月4.9厘予現有客戶、現有資金，毋需新資金，屬現有資金當中最高息的選擇。

平安壹賬通則是12個月、6個月及4個月存期都有4.8厘，屬虛銀之中最高息，都是現有資金可開立。

大型銀行陸續加息

上周滙豐銀行加息，最高達4.7厘，而恒生銀行本周跟隨，6個月加至4.6厘，3個月及4個月都有4.7厘。

滙豐近日亦大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元收息$24,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦及平安壹賬通銀行的優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）

平安壹賬通1年4.8厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）、現有資金4.4厘

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

花旗銀行1年4.31厘（新舊資金皆可）

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）

信銀國際1年4.25厘（新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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