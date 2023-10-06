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50萬元定期存款｜4銀行達4.8厘或以上、3個月收息逾$6,000！現有資金4.6厘

收息攻略 14:07 2023/10/06

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50萬元做定期存款，銀行爭奪年結資金，有4間銀行高達4.8厘或以上，以50萬元本金，3個月速賺最少6000元，安心過年。想鎖定更長利息，6個月存期最高4.8厘，半年收息$12,000；長存期最高亦是4.8厘，1年收息$24,000，2年期有4.6厘，最多收息達$46,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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4.8厘或以上　比綠債更高息

適逢綠色債券的退款即將到手，大額抽綠債的人有福了，50萬元新資金，做3個月定期存款，鎖定利息至年底，新資金有4間銀行達4.8厘或以上，比綠債更高息。

富邦銀行的3個月4.8厘，適用於現有個人客戶，起存門檻為50萬元，屬手機銀行新資金優惠，50萬元本金，3個月速賺6000元。

其餘3間銀行的起存門檻都較低，但全部都需為新客戶，包括花旗的5厘（全新私人客戶業務戶口）、工銀亞洲4.9厘（全新綜合戶口）及東亞4.88厘（全新顯卓私人理財戶口）。

更多綠債退款好選擇︰【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

6個月4.8厘　現有資金4.6厘

除了3個月存期，銀行為保障明年初農曆新年的資金，也提前做準備，50萬元本金，6個月存期最高4.8厘，現有資金有高達4.6厘。

6個月4.8厘屬富邦銀行的手機新資金優惠，同樣要50萬元起存；6個月4.6厘則屬虛銀富融的優惠，不設最低起存額。

大型銀行本周一律維持4.5厘，包括滙豐、中銀香港及恒生的6個月存期，起存額僅為1萬元新資金，有4.5厘。

點解大型銀行要搶錢？即睇解讀︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

50萬元收息$46,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠；2年期方面，匯立銀行有4.6厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.6萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

  • 富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）
  • 匯立銀行2年4.6厘、1年4.4厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 星展銀行1年4.2厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.1厘
  • 信銀國際1年4.2厘（新資金）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）
  • 南商1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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