50萬元定期存款｜4個月收息逾$8,000、2年收息$44,000、1年賺$23,000！

50萬元做定期存款，銀行爭奪年結資金，紛推4個月存期優惠，兩間銀行高達4.8厘，以50萬元本金，4個月速賺約8000元，安心過年。3個月存期最高有5厘，速賺$6,250；6個月存期最高4.7厘，半年收息$11,750；長存期最高4.6厘，1年收息$23,000，2年期有4.4厘，最多收息達$44,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

▼ 點擊圖片放大

4個月4.88厘

50萬元本金，做4個月定期存款，新資金有4.88厘，現有資金高達4.8厘。

東亞銀行新推4個月快閃優惠，暫時做到9月30日，年利率達4.88厘，10萬元可起存，需為分行新資金。若是50萬元本金，4個月速賺逾8100元。

平安壹賬通銀行的4個月存期也加至4.8厘，門檻低得多，100元可起存，且現有資金也可開立。

6個月4.7厘 大型銀行搶加息4.5厘

50萬元本金，6個月存期最高4.7厘，屬大眾銀行的優惠，該行的牌價為4.4厘，手機銀行新資金額外多0.3厘，因此為4.7厘。

HIBOR高企，大型銀行也加存息，滙豐、中銀香港及恒生的6個月存期，本周一律加至4.5厘，起存額僅為1萬元新資金，中銀及恒生的4.5厘更是一般綜合客戶也可開立。

3個月有5厘選擇

若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行提供5厘高息，優惠期暫定至9月30日。不過這優惠需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元，且要持有指定產品結存，所以難度頗高。3個月5厘，50萬本金可換來6250元利息。

【綠債2023】4.75厘保證回報 盤點3大特點 今年最後高息機會？

逾10銀行長息有4厘、50萬竟可換來4.4萬回報？

目前最高的12個存期有4.6厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠；2年期方面，匯立銀行有4.4厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.4萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）

匯立銀行2年4.4厘、1年4.2厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）

大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.2厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.1厘

信銀國際1年4.2厘（新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

招商永隆1年4厘（新舊資金皆可）

南商1年4厘（新資金）

富融銀行1年4厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月28日

更多高息存款︰

10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選

【高息活期存款】恒生加至7.8厘 渣打馬拉松7厘、信銀大富翁縮水｜9月份優惠更新

【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族

【外幣定期】做日圓6.9厘 賺了滙率再賺息

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

===============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料