50萬元定期存款｜13銀行長息逾4厘　加息或見頂　鎖定1年逾$20,000利息

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定期存款利率邊間好？現有資金5.28厘、新資金5.3厘（附不同存期最高息之選）
趁着加息快見頂，銀行瘋搶短期存款，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。
以50萬元本金計算，最多可收息$23,500，屬12個月存期、4.7厘的優惠，新舊資金皆可。13間銀行的1年期長息仍然有4厘或以上水平，趁着美國加息周期可能已見頂，鎖定一年最少$20,000利息。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|3.2厘
|4.5厘
|5.3厘
|VIP銀行客戶新資金
|花旗銀行
|4.2厘
|4.5厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|信銀國際
|4.25厘
|4.6厘
|5.2厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|創興銀行
|3.35厘
|3.45厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新客戶
|東亞銀行
|4.25厘
|4.75厘
|5.05厘
|全新顯卓理財客戶
|大眾銀行
|4.5厘
|4.7厘
|5.0厘
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|5.0厘（100天）
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|富邦銀行
|4.6厘
|4.6厘
|4.9厘
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.45厘
|4.7厘
|4.8厘
|個人客戶新資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.6厘
|4.7厘
|於分行以新資金開立
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|網上新資金
|星展銀行
|4.15厘
|4.65厘
|4.65厘
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.15厘
|4.5厘
|5.15厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|5.1厘
|網上銀行/流動理財
|大新銀行
|3.2厘
|4.3厘
|4.9厘
|VIP銀行客戶
|大眾銀行
|4.3厘
|4.5厘
|4.8厘
|現有資金開立
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.8厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.15厘
|4.65厘
|4.8厘
|個人客戶以電子渠道開立
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.7厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗銀行
|4.2厘
|4.5厘
|4.7厘
|網上或手機銀行開立
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.38厘
|4.68厘
|網上或手機銀行開立
|星展銀行
|4.1厘
|4.6厘
|4.6厘
|手機銀行現有資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.5厘
|4.6厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.35厘
|4.6厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.6厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.3厘
|4.6厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
10個5厘選擇
50萬元做定期存款，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。
創興銀行也提供5.3厘高息，但需為300萬元新資金。若果50萬元起存，有5.2厘，需為全新客戶並完成指定項目，例如申請信用卡等等。
花旗銀行、信銀國際及東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘、5.2厘及5.05厘，但都需為高端理財客戶。工銀亞洲本月加至5厘，需為全新客戶全新資金。
華僑銀行另設100天5厘高息，屬宏富理財客戶新資金優惠，50萬元起存額，期內收息約6800元。
大眾銀行的手機新資金，3個月存期有5厘，毋需指定客戶。
定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
現有資金5.15厘 非高端客5.1厘
現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5.15厘，一般客戶也有5.05厘。
如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，也有高達5.1厘，屬創興銀行的「雲利率」優惠，顧名思義需在網上開立，但屬於全城最高的現有資金優惠。
50萬元收息$23,500
目前最高的12個存期有4.7厘，屬虛擬銀行的優惠，一年收息$23,500。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰
本文最後更新日期︰2023年11月30日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息