50萬元定期存款｜12銀行守住4厘長息、收息$20,000或以上｜3個月速賺$6250（9月7日更新）

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【定期存款2023】綠債4.75厘 為何完勝6.6厘定期存款？銀行定存「短減長加」 提早部署過年
50萬元做定期存款，3個月存期最高有5厘，速賺$6,250；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。而長存期最高4.4厘，2年期有4.2厘，最多收息達$42,000。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！
用50萬元做定期邊間好？
3個月有5厘選擇
若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行提供5厘高息，最新優惠期至9月16日。不過這優惠需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元，且要持有指定產品結存，所以難度頗高。3個月5.2厘，50萬本金可換來6250元利息。
逾10銀行長息有4厘、50萬竟可換來4.2萬回報？
銀行集中火力推廣新一批綠色債券，近日定期存款現減息潮，但仍有多間銀行守住4厘長息。目前最高的12個存期有4.4厘，屬富邦及華僑銀行的優惠；2年期方面，匯立銀行有4.2厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰
本文最後更新日期︰2023年9月7日
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欄名 : 存款收息