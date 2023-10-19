50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘高息過滙豐　兩個5厘選擇速賺$6,250

▲ 50萬元本金做定期存款，有10間銀行達4.5厘以上，高息過滙豐等大型銀行。1年期最高4.8厘，可收息$24,000。

50萬元做定期存款，銀行爭奪年結資金，有10間銀行高達4.5厘以上，比滙豐等發鈔行更高息，遍布不同存款期。

以50萬元本金，3個月有兩個5厘選擇，速賺最$6,250元。想鎖定更長利息，6個月存期最高4.8厘，有兩間銀行提供，半年收息$12,000；長存期最高亦是4.8厘，1年收息$24,000，2年期有4.6厘，最多收息達$46,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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6間銀行最少4.8厘 比綠債更高息

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，6間銀行提供最少4.8厘。3個月存期有兩個5厘選擇，但都屬新客戶、新資金優惠，分別是花旗及創興銀行提供。工銀亞洲的4.9厘與東亞的4.88厘，也屬新客戶優惠。

50萬元本金，現有客戶最高4.8厘，富邦銀行的12個月、6個月及3個月存期都有此水平，屬手機銀行新資金優惠；大眾銀行的6個月存期有4.8厘，也屬手機新資金優惠。

現有資金也有高達4.8厘？創興銀行的「雲利率」本周加至最高4.8厘，屬3個月存期，50萬元起存。50萬元以下也有4.65厘。

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大型銀行一律4.5厘

大型銀行本周陸續加3個月存息，全部一律達4.5厘，包括滙豐、渣打、中銀香港及恒生的3個月與6個月存期，起存額僅為1萬元新資金，有4.5厘。

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50萬元收息$46,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠；2年期方面，匯立銀行有4.6厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.6萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）

匯立銀行2年4.6厘、1年4.4厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.2厘（現有客戶、現有資金）

交銀香港1年4.1厘（現有客戶、現有資金）

南商1年4.1厘（新資金）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

信銀國際1年4.05厘（新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月19日

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