50萬元定期存款｜1年收息$22,000、半年賺$11,750、3個月速拿走6,250

50萬元做定期存款，3個月存期最高有5厘，速賺$6,250；6個月存期最高4.7厘，半年收息$11,750；長存期最高4.4厘，1年收息$22,000，2年期有4.2厘，最多收息達$42,000。現有資金方面，最高也有4.4厘。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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滙豐中銀升穿4厘

HIBOR高企，發鈔行也加存息，一般客戶都升穿了4厘，且起存額僅為1萬元新資金。

滙豐尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘，3個月4厘；HSBC One及其他客戶低0.2厘，即6個月都有4厘。

中銀香港一般客戶，6個月存期4.2厘，3個月4厘，即是與滙豐尚玉的優惠看齊。

50萬元本金，做6個月定期存款，收息$10,500；若是大新銀行的全新VIP客戶，6個月存期則有最高4.7厘，存款額上限剛好是50萬元，半年收息$11,750。

3個月有5厘選擇

若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行提供5厘高息，優惠期暫定至9月16日。不過這優惠需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元，且要持有指定產品結存，所以難度頗高。3個月5厘，50萬本金可換來6250元利息。

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逾10銀行長息有4厘、50萬竟可換來4.2萬回報？

銀行集中火力推廣新一批綠色債券，近日定期存款現減息潮，但仍有多間銀行守住4厘長息。目前最高的12個存期有4.4厘，屬富邦及華僑銀行的優惠；2年期方面，匯立銀行有4.2厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年4.4厘（手機銀行新資金）

華僑銀行1年4.4厘（宏富理財客戶新資金）

平安壹賬通1年4.3厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.25厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.15厘

匯立銀行2年4.2厘、1年4.1厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

招商永隆1年4厘（新舊資金皆可）

南商1年4厘（新資金）

信銀國際1年4厘（新資金）

富融銀行1年4厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年9月15日

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