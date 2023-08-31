50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（8月31日更新）

如果有50萬元本金，近日定存年利率仍有不少高達4.5厘或以上，且長存期出現加息潮，值得留意。

50萬元做定期存款，3個月存期最高有5.2厘，速賺$6500；6個月或以上的長存期，最高都分別有4.5厘。50萬元本金，最多收息達$45,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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3個月有5厘選擇

若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行提供5.2厘高息，優惠期至9月2日。不過這優惠需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元，且要持有指定產品結存，所以難度頗高。3個月5.2厘，50萬本金可換來6500元利息。

逾10銀行長息有4厘、50萬竟可換來4.5萬回報？

目前全城最高的長息，為匯立銀行的2年期4.5厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.5萬元。如果認為2年太長，1年期也有4.5厘，4厘水平的也有不少，50萬本金可以賺息超過兩萬元︰

平安壹賬通1年4.5厘（現有資金）

富邦銀行1年4.4厘（新資金）

Mox Bank1年4.4厘（新資金）

華僑銀行1年4.4厘（新資金）

星展銀行1年4.4厘（新資金）、現有資金4.3厘

匯立銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

南商1年4厘（新資金）

信銀國際1年4厘（新資金）

本文最後更新日期︰2023年8月31日

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