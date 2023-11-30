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50萬元定期存款｜現有資金5.15厘　最高5.3厘兩個選擇

收息攻略 14:10 2023/11/30

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50萬元做定期存款，目前有兩個5.3厘選擇，分別屬3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

趁着加息快見頂，銀行瘋搶短期存款，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，分別是3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

以50萬元本金計算，最多可收息$23,500，屬12個月存期、4.7厘的優惠，新舊資金皆可。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
華僑銀行4.0厘5.3厘（168天）5.1厘（138天）宏富理財客戶新資金
大新銀行3.2厘4.5厘5.3厘VIP銀行客戶新資金
花旗銀行4.5厘4.8厘5.2厘5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
信銀國際4.25厘4.6厘5.2厘CITICdiamond客戶手機新資金
創興銀行3.35厘3.45厘5.2厘5.2厘需為全新客戶
東亞銀行4.25厘4.75厘5.05厘全新顯卓理財客戶
大眾銀行4.7厘4.8厘5.0厘手機銀行新資金
富邦銀行4.6厘4.6厘4.9厘手機銀行新資金
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.8厘4.8厘需為全新客戶
星展銀行4.35厘4.75厘4.6厘網上/手機銀行新資金
集友銀行3.85厘4.6厘4.7厘於分行以新資金開立
滙豐銀行/4.6厘4.7厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.6厘4.7厘網上新資金
南洋商業銀行4.3厘4.55厘4.65厘個人客戶新資金
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
信銀國際4.15厘4.5厘5.15厘CITICdiamond客戶手機開立
創興銀行3.2厘3.3厘5.1厘網上銀行/流動理財
花旗銀行4.5厘4.8厘5.02厘網上或手機銀行開立
大新銀行3.2厘4.3厘4.9厘VIP銀行客戶
大眾銀行4.5厘4.6厘4.8厘現有資金開立
富融銀行4.7厘4.8厘4.6厘虛擬銀行、只有電子渠道
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.8厘（4個月）
天星銀行4.05厘4.5厘4.8厘
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘
交銀香港4.15厘4.6厘4.8厘個人客戶以電子渠道開立
星展銀行4.3厘4.65厘4.5厘手機銀行現有資金
上海商業銀行3.63厘4.38厘4.68厘網上或手機銀行開立
集友銀行3.85厘4.5厘4.6厘於分行或電子渠道以現有資金開立
東亞銀行3.85厘4.35厘4.6厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

收息必睇︰【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節

逾10個5厘選擇

50萬元做定期存款，華僑銀行有多個5厘選擇，本周延續168天及138天兩個特別存期，「宏富理財」客戶的50萬元新資金，分別有5.3厘及5.1厘。該理財戶口的入場門檻為100萬元。

3個月存期之中，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。

創興銀行也提供5.3厘高息，但需為300萬元新資金。若果50萬元起存，有5.2厘，需為全新客戶並完成指定項目，例如申請信用卡等等。

花旗銀行、信銀國際及東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘、5.2厘及5.05厘，但都需為高端理財客戶。

現有資金5.15厘　非高端客5.1厘

現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5.15厘，一般客戶也有5.05厘。

如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，也有高達5.1厘，屬創興銀行的「雲利率」優惠，顧名思義需在網上開立，但屬於全城最高的現有資金優惠。

華僑銀行的一般客戶，10萬元新資金起存，168天及138天存期都有5厘。

大眾銀行的手機新資金，3個月存期有5厘，毋需指定客戶。

50萬元收息$23,500

目前最高的12個存期有4.7厘，屬虛擬銀行的優惠，一年收息$23,500。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

  • 大眾銀行1年4.7厘（手機銀行新資金）、現有資金4.5厘
  • 匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）
  • 平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 花旗銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘
  • 南商1年4.3厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
  • 信銀國際1年4.25厘（新資金）、現有資金4.15厘
  • Mox Bank1年4.25厘（新資金）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月30日

責任編輯︰廖毅然

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