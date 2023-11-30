50萬元定期存款｜現有資金5.15厘　最高5.3厘兩個選擇

▲ 50萬元做定期存款，目前有兩個5.3厘選擇，分別屬3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

趁着加息快見頂，銀行瘋搶短期存款，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，分別是3個月存期，及168天特別存期，可收息逾$12,000。

以50萬元本金計算，最多可收息$23,500，屬12個月存期、4.7厘的優惠，新舊資金皆可。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 華僑銀行 4.0厘 5.3厘（168天） 5.1厘（138天） 宏富理財客戶新資金 大新銀行 3.2厘 4.5厘 5.3厘 VIP銀行客戶新資金 花旗銀行 4.5厘 4.8厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 信銀國際 4.25厘 4.6厘 5.2厘 CITICdiamond客戶手機新資金 創興銀行 3.35厘 3.45厘 5.2厘 5.2厘需為全新客戶 東亞銀行 4.25厘 4.75厘 5.05厘 全新顯卓理財客戶 大眾銀行 4.7厘 4.8厘 5.0厘 手機銀行新資金 富邦銀行 4.6厘 4.6厘 4.9厘 手機銀行新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 4.8厘需為全新客戶 星展銀行 4.35厘 4.75厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 集友銀行 3.85厘 4.6厘 4.7厘 於分行以新資金開立 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.6厘 4.7厘 網上新資金 南洋商業銀行 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.15厘 4.5厘 5.15厘 CITICdiamond客戶手機開立 創興銀行 3.2厘 3.3厘 5.1厘 網上銀行/流動理財 花旗銀行 4.5厘 4.8厘 5.02厘 網上或手機銀行開立 大新銀行 3.2厘 4.3厘 4.9厘 VIP銀行客戶 大眾銀行 4.5厘 4.6厘 4.8厘 現有資金開立 富融銀行 4.7厘 4.8厘 4.6厘 虛擬銀行、只有電子渠道 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.8厘（4個月） 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.8厘 個人客戶以電子渠道開立 星展銀行 4.3厘 4.65厘 4.5厘 手機銀行現有資金 上海商業銀行 3.63厘 4.38厘 4.68厘 網上或手機銀行開立 集友銀行 3.85厘 4.5厘 4.6厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 東亞銀行 3.85厘 4.35厘 4.6厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

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逾10個5厘選擇

50萬元做定期存款，華僑銀行有多個5厘選擇，本周延續168天及138天兩個特別存期，「宏富理財」客戶的50萬元新資金，分別有5.3厘及5.1厘。該理財戶口的入場門檻為100萬元。

3個月存期之中，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，毋需新客戶，但要VIP銀行客戶的新資金。該理財戶口的入場門檻也是100萬元。

創興銀行也提供5.3厘高息，但需為300萬元新資金。若果50萬元起存，有5.2厘，需為全新客戶並完成指定項目，例如申請信用卡等等。

花旗銀行、信銀國際及東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘、5.2厘及5.05厘，但都需為高端理財客戶。

現有資金5.15厘 非高端客5.1厘

現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5.15厘，一般客戶也有5.05厘。

如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，也有高達5.1厘，屬創興銀行的「雲利率」優惠，顧名思義需在網上開立，但屬於全城最高的現有資金優惠。

華僑銀行的一般客戶，10萬元新資金起存，168天及138天存期都有5厘。

大眾銀行的手機新資金，3個月存期有5厘，毋需指定客戶。

50萬元收息$23,500

目前最高的12個存期有4.7厘，屬虛擬銀行的優惠，一年收息$23,500。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

大眾銀行1年4.7厘（手機銀行新資金）、現有資金4.5厘

匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）

平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）

信銀國際1年4.25厘（新資金）、現有資金4.15厘

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月30日

責任編輯︰廖毅然

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