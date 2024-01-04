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50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　8銀行長息4厘

收息攻略 07:45 2024/01/04

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50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.35厘，6個月存期最高4.6厘，3個月存期仍有最高5厘。

趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5厘高息，12個月長息還有8個4厘選擇。

50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.35厘，6個月存期最高4.6厘，3個月存期仍有最高5厘。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)5.0厘5厘需為全新客戶
花旗銀行3.34厘3.65厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
富邦銀行4.3厘4.4厘4.8厘手機銀行新資金
東亞銀行4.0厘4.5厘4.8厘全新顯卓理財客戶
大新銀行/3.6厘4.8厘VIP銀行客戶新資金
南洋商業銀行4.35厘4.6厘4.7厘個人客戶新資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.7厘4.7厘需為全新客戶
信銀國際3.65厘4.05厘4.65厘CITICdiamond客戶手機新資金
集友銀行3.75厘4.5厘4.65厘新資金
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行3.8厘4.35厘4.6厘宏富理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘4.4厘4.4厘手機銀行新資金
星展銀行4.0厘4.3厘4.35厘網上/手機銀行新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
渣打銀行3.4厘4.2厘4.3厘網上新資金
滙豐銀行/4.2厘4.3厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.2厘4.3厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
招商永隆4.3厘4.6厘4.6厘手機銀行開立
南洋商業銀行4.25厘4.5厘4.6厘網上/手機銀行現有資金
信銀國際3.55厘3.95厘4.6厘CITICdiamond客戶手機開立
交銀香港4.15厘4.5厘4.5厘個人客戶以電子渠道開立
集友銀行3.75厘4.35厘4.5厘於分行或電子渠道以現有資金開立
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.5厘個人客戶以網上或手機銀行開立
東亞銀行3.6厘4.1厘4.35厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.35厘網上銀行/流動理財
星展銀行3.95厘4.25厘4.3厘手機銀行現有資金
匯立銀行3.8厘4.3厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
上海商業銀行3.78厘4.03厘4.23厘網上或手機銀行開立
大眾銀行4.0厘4.2厘4.2厘現有資金開立
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.2厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘3.9厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
天星銀行3.6厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道

新客戶5厘

50萬元做定期存款，最高息花旗銀行及工銀亞洲的5厘，都是3個月存期，且都屬全新客戶的優惠，當中尤以工銀亞洲的門檻較低，因為全新綜合客戶便可。花旗的5厘則要全新高端理財客戶才可開立。

現有客戶、新資金4.8厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大新銀行的4.8厘，這優惠在上月底仍有5.3厘，2024年伊始已一減再減，目前為4.8厘，屬VIP銀行客戶的新資金，且設存款封頂50萬元。

一般客戶、新資金4.7厘

若非理財客戶，也有高息優惠，南洋商業銀行一般客戶的新資金，12個月有4.35厘，是50萬元起存額之中最高，一年可收息$21,750；6個月4.6厘，也是全城最高；3個月也有4.7厘。

現有資金4.6厘

若是現有資金，招商永隆銀行本周逆襲，在減息潮下該行逆市加存息，若以50萬元起存，12個月加至4.3厘，現有資金也可收息$21,500。

至於6個月及3個月加至4.6厘，均屬現有資金當中的全城最高，留意上述優惠需在手機銀行開立。

50萬元收息$21,750

目前最高的12個存期有4.35厘，屬南商的優惠，一年收息$21,750。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

  • 南商1年4.35厘（新資金），現有資金4.25厘）
  • 招商永隆1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 富邦銀行1年4.3厘（手機銀行新資金）
  • Mox Bank1年4.25厘（新資金）
  • 大眾銀行1年4.2厘（手機銀行新資金）、現有資金4厘
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）
  • 星展銀行1年4厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金3.95厘

本文最後更新日期︰2024年1月4日

責任編輯︰廖毅然

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