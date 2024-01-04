50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　8銀行長息4厘

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【定期存款2024】4銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘再少一間｜一文看清1月份最新定存
趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5厘高息，12個月長息還有8個4厘選擇。
50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.35厘，6個月存期最高4.6厘，3個月存期仍有最高5厘。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|花旗銀行
|3.34厘
|3.65厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|富邦銀行
|4.3厘
|4.4厘
|4.8厘
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.0厘
|4.5厘
|4.8厘
|全新顯卓理財客戶
|大新銀行
|/
|3.6厘
|4.8厘
|VIP銀行客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.35厘
|4.6厘
|4.7厘
|個人客戶新資金
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.7厘
|4.7厘需為全新客戶
|信銀國際
|3.65厘
|4.05厘
|4.65厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|集友銀行
|3.75厘
|4.5厘
|4.65厘
|新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|4.4厘
|4.4厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.35厘
|網上/手機銀行新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上或手機銀行新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|招商永隆
|4.3厘
|4.6厘
|4.6厘
|手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.25厘
|4.5厘
|4.6厘
|網上/手機銀行現有資金
|信銀國際
|3.55厘
|3.95厘
|4.6厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|交銀香港
|4.15厘
|4.5厘
|4.5厘
|個人客戶以電子渠道開立
|集友銀行
|3.75厘
|4.35厘
|4.5厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.5厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.6厘
|4.1厘
|4.35厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.35厘
|網上銀行/流動理財
|星展銀行
|3.95厘
|4.25厘
|4.3厘
|手機銀行現有資金
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|上海商業銀行
|3.78厘
|4.03厘
|4.23厘
|網上或手機銀行開立
|大眾銀行
|4.0厘
|4.2厘
|4.2厘
|現有資金開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.2厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|3.9厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
新客戶5厘
50萬元做定期存款，最高息花旗銀行及工銀亞洲的5厘，都是3個月存期，且都屬全新客戶的優惠，當中尤以工銀亞洲的門檻較低，因為全新綜合客戶便可。花旗的5厘則要全新高端理財客戶才可開立。
現有客戶、新資金4.8厘
現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大新銀行的4.8厘，這優惠在上月底仍有5.3厘，2024年伊始已一減再減，目前為4.8厘，屬VIP銀行客戶的新資金，且設存款封頂50萬元。
一般客戶、新資金4.7厘
若非理財客戶，也有高息優惠，南洋商業銀行一般客戶的新資金，12個月有4.35厘，是50萬元起存額之中最高，一年可收息$21,750；6個月4.6厘，也是全城最高；3個月也有4.7厘。
現有資金4.6厘
若是現有資金，招商永隆銀行本周逆襲，在減息潮下該行逆市加存息，若以50萬元起存，12個月加至4.3厘，現有資金也可收息$21,500。
至於6個月及3個月加至4.6厘，均屬現有資金當中的全城最高，留意上述優惠需在手機銀行開立。
50萬元收息$21,750
目前最高的12個存期有4.35厘，屬南商的優惠，一年收息$21,750。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰
本文最後更新日期︰2024年1月4日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息