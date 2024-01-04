50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　8銀行長息4厘

▲ 50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.35厘，6個月存期最高4.6厘，3個月存期仍有最高5厘。

趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5厘高息，12個月長息還有8個4厘選擇。

50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.35厘，6個月存期最高4.6厘，3個月存期仍有最高5厘。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 5.0厘 5厘需為全新客戶 花旗銀行 3.34厘 3.65厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 富邦銀行 4.3厘 4.4厘 4.8厘 手機銀行新資金 東亞銀行 4.0厘 4.5厘 4.8厘 全新顯卓理財客戶 大新銀行 / 3.6厘 4.8厘 VIP銀行客戶新資金 南洋商業銀行 4.35厘 4.6厘 4.7厘 個人客戶新資金 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.7厘 4.7厘需為全新客戶 信銀國際 3.65厘 4.05厘 4.65厘 CITICdiamond客戶手機新資金 集友銀行 3.75厘 4.5厘 4.65厘 新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 4.4厘 4.4厘 手機銀行新資金 星展銀行 4.0厘 4.3厘 4.35厘 網上/手機銀行新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上或手機銀行新資金 渣打銀行 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上新資金 滙豐銀行 / 4.2厘 4.3厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 4.2厘 4.3厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 招商永隆 4.3厘 4.6厘 4.6厘 手機銀行開立 南洋商業銀行 4.25厘 4.5厘 4.6厘 網上/手機銀行現有資金 信銀國際 3.55厘 3.95厘 4.6厘 CITICdiamond客戶手機開立 交銀香港 4.15厘 4.5厘 4.5厘 個人客戶以電子渠道開立 集友銀行 3.75厘 4.35厘 4.5厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.5厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.6厘 4.1厘 4.35厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.35厘 網上銀行/流動理財 星展銀行 3.95厘 4.25厘 4.3厘 手機銀行現有資金 匯立銀行 3.8厘 4.3厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 上海商業銀行 3.78厘 4.03厘 4.23厘 網上或手機銀行開立 大眾銀行 4.0厘 4.2厘 4.2厘 現有資金開立 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.2厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 3.9厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 天星銀行 3.6厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道

新客戶5厘

50萬元做定期存款，最高息花旗銀行及工銀亞洲的5厘，都是3個月存期，且都屬全新客戶的優惠，當中尤以工銀亞洲的門檻較低，因為全新綜合客戶便可。花旗的5厘則要全新高端理財客戶才可開立。

現有客戶、新資金4.8厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大新銀行的4.8厘，這優惠在上月底仍有5.3厘，2024年伊始已一減再減，目前為4.8厘，屬VIP銀行客戶的新資金，且設存款封頂50萬元。

一般客戶、新資金4.7厘

若非理財客戶，也有高息優惠，南洋商業銀行一般客戶的新資金，12個月有4.35厘，是50萬元起存額之中最高，一年可收息$21,750；6個月4.6厘，也是全城最高；3個月也有4.7厘。

現有資金4.6厘

若是現有資金，招商永隆銀行本周逆襲，在減息潮下該行逆市加存息，若以50萬元起存，12個月加至4.3厘，現有資金也可收息$21,500。

至於6個月及3個月加至4.6厘，均屬現有資金當中的全城最高，留意上述優惠需在手機銀行開立。

50萬元收息$21,750

目前最高的12個存期有4.35厘，屬南商的優惠，一年收息$21,750。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

南商1年4.35厘（新資金），現有資金4.25厘）

招商永隆1年4.3厘（新舊資金皆可）

富邦銀行1年4.3厘（手機銀行新資金）

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

大眾銀行1年4.2厘（手機銀行新資金）、現有資金4厘

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

星展銀行1年4厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金3.95厘

本文最後更新日期︰2024年1月4日

責任編輯︰廖毅然

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