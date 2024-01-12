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50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　6銀行長息4厘

收息攻略 07:00 2024/01/12

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50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.3厘，6個月存期最高4.45厘，3個月存期仍有最高5厘。

趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5厘高息，12個月長息還有6個4厘選擇。

50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.3厘，6個月存期最高4.5厘，3個月存期仍有最高5厘。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.2厘
（188天）		5.0厘5厘需為全新客戶
花旗銀行3.41厘3.59厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
富邦銀行4.3厘4.4厘4.8厘手機銀行新資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.7厘4.7厘需為全新客戶
大眾銀行4.2厘4.4厘4.6厘手機銀行新資金
信銀國際4.05厘4.35厘4.6厘CITICdiamond客戶手機新資金
東亞銀行4.0厘4.35厘4.6厘全新顯卓理財客戶
華僑銀行3.8厘4.35厘4.6厘宏富理財客戶新資金
南洋商業銀行4.05厘4.3厘4.4厘個人客戶新資金
集友銀行3.45厘4.2厘4.35厘分行新資金
星展銀行3.95厘4.25厘4.3厘網上/手機銀行新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
渣打銀行3.4厘4.2厘4.3厘網上新資金
滙豐銀行/4.2厘4.3厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.2厘4.3厘網上新資金
Mox Bank3.4厘4.2厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
大新銀行/3.6厘4.2厘VIP銀行客戶新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
招商永隆4.3厘4.45厘4.55厘手機銀行開立
匯立銀行3.8厘4.5厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際3.95厘4.25厘4.55厘CITICdiamond客戶手機開立
交銀香港3.95厘4.25厘4.3厘個人客戶以電子渠道開立
南洋商業銀行3.95厘4.3厘4.4厘網上/手機銀行現有資金
大眾銀行4.0厘4.2厘4.4厘現有資金開立
工銀亞洲3.7厘4.1厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立
創興銀行2.85厘3.25厘4.35厘網上銀行/流動理財
星展銀行3.9厘4.2厘4.25厘手機銀行現有資金
東亞銀行3.6厘3.95厘4.15厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
上海商業銀行3.83厘4.03厘4.13厘網上或手機銀行開立
集友銀行3.45厘4.05厘4.2厘於分行或電子渠道以現有資金開立
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.2厘
（4個月）		虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.0厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
天星銀行3.6厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道

新客戶5厘

50萬元做定期存款，最高息花旗銀行及工銀亞洲的5厘，都是3個月存期，且都屬全新客戶的優惠，當中尤以工銀亞洲的門檻較低，因為全新綜合客戶便可。花旗的5厘則要全新高端理財客戶才可開立。

現有客戶、新資金4.8厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是富邦銀行的4.8厘，屬3個月存期、手機銀行新資金優惠。

大眾銀行、信銀國際及華僑銀行的3個月存期新資金都有4.6厘，大眾需為手機新資金；信銀國際及華僑銀行需為指定理財客戶。

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6個月現有資金4.5厘、低門檻

匯立銀行於周五宣布加存息，6個月存期加至4.5厘，與南商並列全城最高，但南商需100萬元新資金，匯立的4.5厘則是10元起存，不論新舊資金，亦無任何任務。

該行同時加了3個月存息至4厘。

3個月現有資金4.55厘

若是現有資金，招商永隆在減息潮下維持較高息，50萬元起存，12個月有4.3厘，現有資金也可收息$21,500。

至於6個月及3個月分別有4.45厘及4.55厘，雖較上周減了，但仍然屬現有資金當中的全城最高，留意上述優惠需在手機銀行開立。

50萬元收息$21,500

目前最高的12個存期有4.3厘，富邦銀行及招商永隆都有提供，一年收息$21,500。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

  • 招商永隆1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 富邦銀行1年4.3厘（手機銀行新資金）
  • 大眾銀行1年4.2厘（手機銀行新資金）、現有資金4厘
  • 南商1年4.05厘（新資金）
  • 信銀國際1年4.05厘（CITICdiamond客戶手機新資金）
  • 東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年1月12日

責任編輯︰廖毅然

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