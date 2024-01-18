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50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000　回報更勝「三跑債」

收息攻略 18:09 2024/01/18

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50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。實際回報都較「三跑債」高。

機管局發行的零售債券本周起接受公眾認購，這筆「三跑債」的保證回報達4.25厘，年期又長，能讓市民在預期減息的時候，鎖定2.5年的高息回報。

然而，抽零售債有風險，即使你投入數十萬、甚至過百萬元去認購，最終獲派手數可能只得寥寥幾手。

假設你有50萬元本金，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。實際回報都較「三跑債」高。

定期存款 VS 機管局零售債券年利率本金全期回報
機管局零售債券4.25厘5萬元
（假設抽中5手）		$5312.5
12個月定期存款4.2厘50萬元$21,000
6個月定期存款4.5厘$11,250
3個月定期存款5.2厘$6500

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行3.3厘3.61厘5.2厘5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
大眾銀行4.2厘4.4厘4.6厘手機銀行新資金
富邦銀行4.1厘4.3厘4.6厘手機銀行新資金
信銀國際4.15厘4.35厘4.5厘CITICdiamond客戶手機新資金
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
南洋商業銀行4.05厘4.3厘4.4厘個人客戶新資金
工銀亞洲3.7厘4.2厘
（188天）		4.35厘
（98天）		分行新資金
集友銀行3.45厘4.2厘4.35厘分行新資金
恒生銀行/4.0厘4.3厘網上新資金
大新銀行/4.0厘4.3厘VIP銀行客戶新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.2厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘4.05厘4.1厘網上新資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.2厘4.2厘需為全新客戶
滙豐銀行/3.9厘4.0厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
匯立銀行3.8厘4.5厘4.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
信銀國際4.05厘4.3厘4.45厘CITICdiamond客戶手機開立
招商永隆4.0厘4.3厘4.4厘手機銀行開立
大眾銀行4.0厘4.2厘4.4厘現有資金開立
富融銀行3.5厘4.1厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.4厘
（4個月）		虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘網上/手機銀行現有資金
交銀香港3.8厘4.25厘4.25厘個人客戶以電子渠道開立
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘手機銀行現有資金
集友銀行3.45厘4.05厘4.2厘於分行或電子渠道以現有資金開立
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
創興銀行2.85厘3.25厘4.15厘網上銀行/流動理財
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
上海商業銀行3.88厘4.03厘4.03厘網上或手機銀行開立
天星銀行3.6厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道

新客戶5.2厘

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5.2厘，屬3個月存期，為全新客戶的優惠，但要高端理財客戶才可開立。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

現有客戶、新資金4.6厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大眾銀行及富邦銀行的4.6厘，均屬3個月存期、手機銀行新資金優惠。

東亞銀行、信銀國際及華僑銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為指定理財客戶。

6個月現有資金4.5厘、低門檻

匯立銀行近日把6個月存期加至4.5厘，與南商並列全城最高，但南商需100萬元新資金，匯立的4.5厘則是10元起存，不論新舊資金，亦無任何任務。

3個月現有資金4.45厘

若是現有資金，信銀國際的12個月及3個月存期都較高，分別有4.05厘及4.45厘，但都需為高端理財客戶，若是一般客戶，12個月現有資金就貼近4厘。

50萬元收息$21,000

目前最高的12個存期有4.2厘，屬大眾銀行的優惠，一年收息$21,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

  • 大眾銀行1年4.2厘（手機銀行新資金）、現有資金4厘
  • 南商1年4.05厘（新資金）
  • 招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）
  • 富邦銀行1年4.1厘（手機銀行新資金）
  • 信銀國際1年4.05厘（CITICdiamond客戶手機新資金）
  • 東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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