50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000　回報更勝「三跑債」

▲ 50萬元做港元定期存款，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。實際回報都較「三跑債」高。

機管局發行的零售債券本周起接受公眾認購，這筆「三跑債」的保證回報達4.25厘，年期又長，能讓市民在預期減息的時候，鎖定2.5年的高息回報。

然而，抽零售債有風險，即使你投入數十萬、甚至過百萬元去認購，最終獲派手數可能只得寥寥幾手。

假設你有50萬元本金，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。實際回報都較「三跑債」高。

定期存款 VS 機管局零售債券 年利率 本金 全期回報 機管局零售債券 4.25厘 5萬元

（假設抽中5手） $5312.5 12個月定期存款 4.2厘 50萬元 $21,000 6個月定期存款 4.5厘 $11,250 3個月定期存款 5.2厘 $6500

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.3厘 3.61厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 大眾銀行 4.2厘 4.4厘 4.6厘 手機銀行新資金 富邦銀行 4.1厘 4.3厘 4.6厘 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 4.35厘 4.5厘 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.0厘 4.3厘 4.5厘 全新顯卓理財客戶 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 南洋商業銀行 4.05厘 4.3厘 4.4厘 個人客戶新資金 工銀亞洲 3.7厘 4.2厘

（188天） 4.35厘

（98天） 分行新資金 集友銀行 3.45厘 4.2厘 4.35厘 分行新資金 恒生銀行 / 4.0厘 4.3厘 網上新資金 大新銀行 / 4.0厘 4.3厘 VIP銀行客戶新資金 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 網上/手機銀行新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上或手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 4.2厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 4.05厘 4.1厘 網上新資金 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.2厘 4.2厘需為全新客戶 滙豐銀行 / 3.9厘 4.0厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.2百分點

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 3.8厘 4.5厘 4.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 信銀國際 4.05厘 4.3厘 4.45厘 CITICdiamond客戶手機開立 招商永隆 4.0厘 4.3厘 4.4厘 手機銀行開立 大眾銀行 4.0厘 4.2厘 4.4厘 現有資金開立 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.4厘

（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 3.95厘 4.2厘 4.3厘 網上/手機銀行現有資金 交銀香港 3.8厘 4.25厘 4.25厘 個人客戶以電子渠道開立 星展銀行 3.8厘 4.15厘 4.1厘 手機銀行現有資金 集友銀行 3.45厘 4.05厘 4.2厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.15厘 網上銀行/流動理財 東亞銀行 3.6厘 3.9厘 4.05厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 上海商業銀行 3.88厘 4.03厘 4.03厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 3.6厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道

新客戶5.2厘

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5.2厘，屬3個月存期，為全新客戶的優惠，但要高端理財客戶才可開立。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

現有客戶、新資金4.6厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大眾銀行及富邦銀行的4.6厘，均屬3個月存期、手機銀行新資金優惠。

東亞銀行、信銀國際及華僑銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為指定理財客戶。

6個月現有資金4.5厘、低門檻

匯立銀行近日把6個月存期加至4.5厘，與南商並列全城最高，但南商需100萬元新資金，匯立的4.5厘則是10元起存，不論新舊資金，亦無任何任務。

3個月現有資金4.45厘

若是現有資金，信銀國際的12個月及3個月存期都較高，分別有4.05厘及4.45厘，但都需為高端理財客戶，若是一般客戶，12個月現有資金就貼近4厘。

50萬元收息$21,000

目前最高的12個存期有4.2厘，屬大眾銀行的優惠，一年收息$21,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

大眾銀行1年4.2厘（手機銀行新資金）、現有資金4厘

南商1年4.05厘（新資金）

招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）

富邦銀行1年4.1厘（手機銀行新資金）

信銀國際1年4.05厘（CITICdiamond客戶手機新資金）

東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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