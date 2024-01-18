50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000　回報更勝「三跑債」

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【港元定存】滙豐再減存息 理財客戶險守4厘｜3大發鈔行最高4.3厘 2024大型銀行定期存款年利率
機管局發行的零售債券本周起接受公眾認購，這筆「三跑債」的保證回報達4.25厘，年期又長，能讓市民在預期減息的時候，鎖定2.5年的高息回報。
然而，抽零售債有風險，即使你投入數十萬、甚至過百萬元去認購，最終獲派手數可能只得寥寥幾手。
假設你有50萬元本金，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000；6個月存期最高4.5厘，半年收息$11,250。實際回報都較「三跑債」高。
|定期存款 VS 機管局零售債券
|年利率
|本金
|全期回報
|機管局零售債券
|4.25厘
|5萬元
（假設抽中5手）
|$5312.5
|12個月定期存款
|4.2厘
|50萬元
|$21,000
|6個月定期存款
|4.5厘
|$11,250
|3個月定期存款
|5.2厘
|$6500
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分。
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.3厘
|3.61厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|大眾銀行
|4.2厘
|4.4厘
|4.6厘
|手機銀行新資金
|富邦銀行
|4.1厘
|4.3厘
|4.6厘
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|4.35厘
|4.5厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.5厘
|全新顯卓理財客戶
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.05厘
|4.3厘
|4.4厘
|個人客戶新資金
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.2厘
（188天）
|4.35厘
（98天）
|分行新資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.2厘
|4.35厘
|分行新資金
|恒生銀行
|/
|4.0厘
|4.3厘
|網上新資金
|大新銀行
|/
|4.0厘
|4.3厘
|VIP銀行客戶新資金
|星展銀行
|3.85厘
|4.2厘
|4.15厘
|網上/手機銀行新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上或手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|4.2厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|4.05厘
|4.1厘
|網上新資金
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.2厘
|4.2厘需為全新客戶
|滙豐銀行
|/
|3.9厘
|4.0厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|匯立銀行
|3.8厘
|4.5厘
|4.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|信銀國際
|4.05厘
|4.3厘
|4.45厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|招商永隆
|4.0厘
|4.3厘
|4.4厘
|手機銀行開立
|大眾銀行
|4.0厘
|4.2厘
|4.4厘
|現有資金開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.4厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.4厘
（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|3.95厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上/手機銀行現有資金
|交銀香港
|3.8厘
|4.25厘
|4.25厘
|個人客戶以電子渠道開立
|星展銀行
|3.8厘
|4.15厘
|4.1厘
|手機銀行現有資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.05厘
|4.2厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.15厘
|網上銀行/流動理財
|東亞銀行
|3.6厘
|3.9厘
|4.05厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|上海商業銀行
|3.88厘
|4.03厘
|4.03厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
新客戶5.2厘
50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5.2厘，屬3個月存期，為全新客戶的優惠，但要高端理財客戶才可開立。
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現有客戶、新資金4.6厘
現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，目前最高是大眾銀行及富邦銀行的4.6厘，均屬3個月存期、手機銀行新資金優惠。
東亞銀行、信銀國際及華僑銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為指定理財客戶。
6個月現有資金4.5厘、低門檻
匯立銀行近日把6個月存期加至4.5厘，與南商並列全城最高，但南商需100萬元新資金，匯立的4.5厘則是10元起存，不論新舊資金，亦無任何任務。
3個月現有資金4.45厘
若是現有資金，信銀國際的12個月及3個月存期都較高，分別有4.05厘及4.45厘，但都需為高端理財客戶，若是一般客戶，12個月現有資金就貼近4厘。
50萬元收息$21,000
目前最高的12個存期有4.2厘，屬大眾銀行的優惠，一年收息$21,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰
本文最後更新日期︰2024年1月18日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息