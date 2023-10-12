50萬元定期存款｜最多收息$46,000　不同存期都有4.8厘　用綠債退款賺1.8萬

50萬元做定期存款，銀行爭奪年結資金，有5間銀行高達4.8厘或以上，遍布不同存款期。

以50萬元本金，3個月速賺最少6000元，安心過年。想鎖定更長利息，6個月存期最高4.8厘，有兩間銀行提供，半年收息$12,000；長存期最高亦是4.8厘，1年收息$24,000，2年期有4.6厘，最多收息達$46,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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用綠債退款賺$18,000 比綠債更高息

適逢綠色債券的退款到手，大額抽綠債的人有福了，東亞銀行的退款優惠高達4.88厘，比綠債更高息，50萬元做3個月存期，鎖定利息至年底，速賺息$6,100。

華僑銀行的退款優惠有4.8厘，50萬元起存，存款期9個月或6個月，以9個月計算，不足一年收息約$18,000，比綠債3年賺的利息更多（假設抽中9手綠債、3年合共收息$12,825）。

有些銀行也有高達4.8厘，雖然非綠債退款，但讀者也可考慮。例如富邦銀行的4.8厘，適用於12個月、6個月或3個月存期，現有個人客戶起存門檻為50萬元，屬手機銀行新資金優惠，50萬元本金，一年收息2.4萬元。

其餘兩間銀行的起存門檻都較低，但都需為新客戶，包括花旗的5厘（全新私人客戶業務戶口）及工銀亞洲4.9厘（全新綜合戶口）。

6個月4.8厘 現有資金4.6厘

除了3個月存期，銀行為保障明年初農曆新年的資金，也提前做準備，50萬元本金，6個月存期最高4.8厘，現有資金有高達4.6厘。

6個月4.8厘屬富邦銀行的手機新資金優惠，同樣要50萬元起存；6個月4.6厘則屬虛銀富融的優惠，不設最低起存額。

大型銀行本周一律維持4.5厘，包括滙豐、中銀香港及恒生的6個月存期，起存額僅為1萬元新資金，有4.5厘。

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50萬元收息$46,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠；2年期方面，匯立銀行有4.6厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.6萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）

匯立銀行2年4.6厘、1年4.4厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

花旗銀行1年4.24厘（現有客戶、現有資金）

南商1年4.1厘（新資金）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

信銀國際1年4.05厘（新資金）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月12日

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