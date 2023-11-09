50萬元定期存款｜最多收息$25,000　滙豐加至4.7厘　3個月賺近6000元

▲ 50萬元本金做定期存款，12個月最高5厘，收息2.5萬元；9個月最高5.1厘，收息逾1.9萬元；6個月最高5厘，收息1.25萬元；3個月最高5厘，有3間銀行提供，收息6250元。

50萬元做定期存款，銀行搶存戰激烈，3間銀行有5厘高息，遍布不同存期，收息可達$25,000！

以50萬元本金，本周滙豐加了息，3個月存期4.7厘，收息近6000元，6個月存期也加至4.6厘，收息$11,500。

整體市場方面，12個月港元定存最高5厘，收息2.5萬元；6個月最高5厘，收息1.25萬元；3個月最高5厘，有3間銀行提供，收息6250元。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 富邦銀行 5.0厘 5.0厘 5.0厘 手機銀行新資金 花旗銀行 4.23厘 4.31厘 5.0厘 3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口 創興銀行 3.35厘 3.45厘 5.0厘 5.0厘需為全新客戶 東亞銀行 4.25厘 4.65厘 4.95厘 全新顯卓理財客戶 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 4.8厘 4.8厘需為全新客戶 大眾銀行 4.5厘 4.7厘 4.7厘 手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 4.7厘 4.6厘 網上/手機銀行新資金 滙豐銀行 / 4.6厘 4.7厘 尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 南洋商業銀行 4.3厘 4.55厘 4.65厘 個人客戶新資金 信銀國際 4.05厘 4.25厘 4.65厘 網上新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 集友銀行 3.85厘 4.6厘 4.6厘 於分行以新資金開立 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 3.4厘 4.5厘 4.5厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金 大新銀行 3.2厘 4.5厘 4.4厘 VIP銀行服務客戶 恒生銀行 / 4.5厘 4.5厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 4.9厘 4.0厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 創興銀行 3.2厘 3.3厘 4.8厘 網上銀行/流動理財 平安壹賬通 4.7厘 4.7厘 4.7厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 4.7厘 4.4厘 虛擬銀行、只有電子渠道 星展銀行 4.3厘 4.6厘 4.5厘 手機銀行現有資金 交銀香港 4.15厘 4.6厘 4.65厘 個人客戶以電子渠道開立 大眾銀行 4.3厘 4.5厘 4.5厘 現有資金開立 天星銀行 4.05厘 4.0厘 4.5厘 虛擬銀行，只有電子渠道 上商 3.63厘 4.38厘 4.53厘 網上或手機銀行開立 東亞銀行 3.85厘 4.25厘 4.5厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 集友銀行 3.85厘 4.5厘 4.5厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 信銀國際 3.95厘 4.1厘 4.55厘 網上現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.4厘 個人客戶以網上或手機銀行開立

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3間銀行有5厘

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，7間銀行提供最少4.8厘，當中包括3間有5厘。

富邦是12個月、6個月及3個月存期都保持在5厘水平，適用於50萬元手機銀行新資金。花旗及創興的3個月存期均有5厘，但都需為全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。

東亞銀行搶3個月存款，高見4.95厘；工銀亞洲的3個月存期也有4.8厘，與東亞一樣都屬全新客戶優惠。

匯立銀行把9個月5.1厘下架後，目前最高為4.9厘，屬12個月存期，這也是現有資金之中最高息。

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大型銀行會掀起加息潮？

本周滙豐銀行加息，而渣打、中銀香港及恒生暫時未見有變動，維持最高4.5厘。但過往幾次滙豐加存息，大型銀行都會在其後數天跟加。

滙豐近日亦大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元收息$25,000

目前最高的12個存期有5厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠，一年收息$25,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

富邦銀行1年5.0厘（手機銀行新資金）

匯立銀行1年4.9厘（新舊資金皆可）

富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）

平安壹賬通1年4.7厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.5厘（手機銀行新資金）

星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘

南商1年4.3厘（新資金）

東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）

花旗銀行1年4.23厘（新舊資金皆可）

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

Mox Bank1年4.1厘（新資金）

信銀國際1年4.05厘（新資金）

天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月9日

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