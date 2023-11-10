50萬元定期存款｜最多收息$24,000　滙豐加至4.7厘　3個月賺近6000元

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【定期存款】6個月最高4.9厘、半年收息$24,500 零門檻4.7厘
50萬元做定期存款，本周滙豐加息至最多4.7厘，3個月收息近6000元，6個月存期也加至4.6厘，收息$11,500。
以50萬元本金計算，華僑銀行及花旗銀行的5厘即將到期。而富邦減息後，12個月存期最高4.8厘，收息$24,000。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|富邦銀行
|4.8厘
|4.8厘
|5.0厘
|手機銀行新資金
|花旗銀行
|4.23厘
|4.31厘
|5.0厘
|5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|5.0厘
（100天）
|新資金
|創興銀行
|3.35厘
|3.45厘
|5.0厘
|5.0厘需為全新客戶
|東亞銀行
|4.25厘
|4.65厘
|4.95厘
|全新顯卓理財客戶
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|4.8厘
|4.8厘需為全新客戶
|大眾銀行
|4.5厘
|4.7厘
|4.7厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.35厘
|4.7厘
|4.6厘
|網上/手機銀行新資金
|滙豐銀行
|/
|4.6厘
|4.7厘
|尚玉或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
|南洋商業銀行
|4.3厘
|4.55厘
|4.65厘
|個人客戶新資金
|信銀國際
|4.05厘
|4.25厘
|4.65厘
|網上新資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.6厘
|4.6厘
|於分行以新資金開立
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|中銀香港
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上或手機銀行新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|大新銀行
|3.2厘
|4.5厘
|4.4厘
|VIP銀行服務客戶
|恒生銀行
|/
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|創興銀行
|3.2厘
|3.3厘
|4.9厘
|網上銀行/流動理財
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.7厘
|4.7厘
|4.7厘（4個月）
|富融銀行
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|星展銀行
|4.3厘
|4.6厘
|4.5厘
|手機銀行現有資金
|交銀香港
|4.15厘
|4.6厘
|4.65厘
|個人客戶以電子渠道開立
|大眾銀行
|4.3厘
|4.5厘
|4.5厘
|現有資金開立
|天星銀行
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上商
|3.63厘
|4.38厘
|4.53厘
|網上或手機銀行開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.25厘
|4.5厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.5厘
|4.5厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|信銀國際
|3.95厘
|4.1厘
|4.55厘
|網上現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.4厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
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4間銀行有5厘
綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，7間銀行提供最少4.8厘，當中包括3間有5厘。
富邦最新把12個月及6個月存期減至4.8厘，但3個月存期保持在5厘水平，適用於50萬元手機銀行新資金。
花旗及創興的3個月存期均有5厘，但都需為全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。
華僑銀行的100天5厘即將到期，屬新資金優惠，約3個多月可收息逾$6,800。
東亞銀行搶3個月存款，高見4.95厘；工銀亞洲的3個月存期也有4.8厘，與東亞一樣都屬全新客戶優惠。
創興另有3個月4.9厘予現有客戶，亦毋需新資金，屬現有資金當中最高息的選擇。
大型銀行會掀起加息潮？
本周滙豐銀行加息，最高達4.7厘，而渣打、中銀香港及恒生暫時未見有變動，維持最高4.5厘。但過往幾次滙豐加存息，大型銀行都會在其後數天跟加。
滙豐近日亦大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）
50萬元收息$24,000
目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰
本文最後更新日期︰2023年11月10日
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欄名 : 存款收息