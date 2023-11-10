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50萬元定期存款｜最多收息$24,000　滙豐加至4.7厘　3個月賺近6000元

收息攻略 12:22 2023/11/10

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50萬元本金做定期存款，12個月最高4.8厘，收息2.4萬元；6個月最高4.8厘，收息1.2萬元；3個月最高5厘，有多間銀行提供，收息6250元。

50萬元做定期存款，本周滙豐加息至最多4.7厘，3個月收息近6000元，6個月存期也加至4.6厘，收息$11,500。

以50萬元本金計算，華僑銀行及花旗銀行的5厘即將到期。而富邦減息後，12個月存期最高4.8厘，收息$24,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
富邦銀行4.8厘4.8厘5.0厘手機銀行新資金
花旗銀行4.23厘4.31厘5.0厘5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
華僑銀行4.0厘4.65厘5.0厘
（100天）		新資金
創興銀行3.35厘3.45厘5.0厘5.0厘需為全新客戶
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.8厘4.8厘需為全新客戶
大眾銀行4.5厘4.7厘4.7厘手機銀行新資金
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
滙豐銀行/4.6厘4.7厘尚玉或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
南洋商業銀行4.3厘4.55厘4.65厘個人客戶新資金
信銀國際4.05厘4.25厘4.65厘網上新資金
集友銀行3.85厘4.6厘4.6厘於分行以新資金開立
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘網上或手機銀行新資金
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金
大新銀行3.2厘4.5厘4.4厘VIP銀行服務客戶
恒生銀行/4.5厘4.5厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
創興銀行3.2厘3.3厘4.9厘網上銀行/流動理財
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
平安壹賬通4.7厘4.7厘4.7厘（4個月）
富融銀行4.7厘4.7厘4.4厘
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘手機銀行現有資金
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘個人客戶以電子渠道開立
大眾銀行4.3厘4.5厘4.5厘現有資金開立
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘虛擬銀行，只有電子渠道
上商3.63厘4.38厘4.53厘網上或手機銀行開立
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
集友銀行3.85厘4.5厘4.5厘於分行或電子渠道以現有資金開立
信銀國際3.95厘4.1厘4.55厘網上現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

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4間銀行有5厘

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，7間銀行提供最少4.8厘，當中包括3間有5厘。

富邦最新把12個月及6個月存期減至4.8厘，但3個月存期保持在5厘水平，適用於50萬元手機銀行新資金。

花旗及創興的3個月存期均有5厘，但都需為全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。

華僑銀行的100天5厘即將到期，屬新資金優惠，約3個多月可收息逾$6,800。

東亞銀行搶3個月存款，高見4.95厘；工銀亞洲的3個月存期也有4.8厘，與東亞一樣都屬全新客戶優惠。

創興另有3個月4.9厘予現有客戶，亦毋需新資金，屬現有資金當中最高息的選擇。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

大型銀行會掀起加息潮？

本周滙豐銀行加息，最高達4.7厘，而渣打、中銀香港及恒生暫時未見有變動，維持最高4.5厘。但過往幾次滙豐加存息，大型銀行都會在其後數天跟加。

滙豐近日亦大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元收息$24,000

目前最高的12個存期有4.8厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠，一年收息$24,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

  • 富邦銀行1年4.8厘（手機銀行新資金）
  • 匯立銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 平安壹賬通1年4.7厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.5厘（手機銀行新資金）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘
  • 南商1年4.3厘（新資金）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
  • 花旗銀行1年4.23厘（新舊資金皆可）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 信銀國際1年4.05厘（新資金）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年11月10日

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