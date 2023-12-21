50萬元定期存款｜最多收息$23,000　加息見頂現減息潮　5厘選擇僅餘7個

▲ 趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。 以50萬元本金計算，最多可收息$23,000。

趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。

以50萬元本金計算，最多可收息$23,000，屬12個月存期、4.6厘的優惠。近日不少銀行減12個月存期年利率，約10間銀行的1年期長息仍然有4厘或以上水平，趁着美國加息周期可能已見頂，鎖定一年最少$20,000利息。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 3.2厘 4.2厘 5.3厘 VIP銀行客戶新資金 花旗銀行 3.5厘 3.95厘 5.2厘 5.2厘需為全新私人客戶業務戶口 東亞銀行 4.25厘 4.75厘 5.05厘 全新顯卓理財客戶 信銀國際 4.1厘 4.45厘 5.05厘 CITICdiamond客戶手機新資金 工銀亞洲 3.8厘 4.3厘(188天) 5.0厘 5厘需為全新客戶 創興銀行 3.05厘 3.45厘 5.0厘 5厘需為全新客戶 富邦銀行 4.6厘 4.6厘 4.9厘 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.45厘 4.7厘 4.8厘 個人客戶新資金 大眾銀行 4.4厘 4.6厘 4.8厘 手機銀行新資金 集友銀行 3.85厘 4.6厘 4.7厘 於分行以新資金開立 星展銀行 4.15厘 4.65厘 4.65厘 網上/手機銀行新資金 華僑銀行 4.0厘 4.65厘 4.6厘 宏富理財客戶新資金 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 4.5厘 4.5厘 網上新資金 恒生銀行 / 4.4厘 4.5厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 經網上銀行或手機銀行以新資金開立 滙豐銀行 / 4.2厘 4.3厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.0厘 4.35厘 5.0厘 CITICdiamond客戶手機開立 創興銀行 3.05厘 3.45厘 4.9厘 網上銀行/流動理財 交銀香港 4.15厘 4.65厘 4.8厘 個人客戶以電子渠道開立 南洋商業銀行 4.35厘 4.6厘 4.7厘 網上/手機銀行現有資金 大眾銀行 4.2厘 4.4厘 4.6厘 現有資金開立 星展銀行 4.1厘 4.6厘 4.6厘 手機銀行現有資金 集友銀行 3.85厘 4.5厘 4.6厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 東亞銀行 3.85厘 4.35厘 4.6厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 工銀亞洲 3.8厘 4.2厘 4.6厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 平安壹賬通 4.0厘 4.0厘 4.5厘（4個月） 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 3.63厘 4.28厘 4.43厘 網上或手機銀行開立 天星銀行 3.6厘 4.3厘 4.4厘 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 3.8厘 4.3厘 3.0厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.2厘 虛擬銀行、只有電子渠道 大新銀行 3.2厘 3.9厘 4.1厘 VIP銀行客戶 花旗銀行 3.5厘 3.95厘 4.09厘 網上或手機銀行開立

10個5厘選擇

50萬元做定期存款，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，這優惠已延續多周，暫時仍有繼續，但需為VIP銀行客戶的新資金，而該理財戶口的入場門檻是100萬元。

創興銀行近日減息，收起5.3厘，目前最高為5厘，且只限新客戶，50萬元起存5厘，但要同時完成指定項目，例如申請信用卡等等。

花旗銀行、東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘及5.05厘，但都需為全新高端理財客戶。工銀亞洲本月加至5厘，也是全新客戶、全新資金的優惠。

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現有資金5厘 一般客戶4.9厘

現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5厘，一般客戶也有4.9厘。

如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，創興銀行的3個月存期也有4.9厘，需在網上或手機銀行開立。

平安壹賬通、匯立及富融銀行近日都有減息，現有資金暫以交銀香港較高息，3個月有4.8厘，6個月有4.65厘。

南洋商業銀行12個月存期的現有資金有4.35厘，6個月及3個月存期分別也有4.6厘及4.7厘，屬較高水平，10萬元可開立，但需在電子渠道。

50萬元收息$23,000

目前最高的12個存期有4.6厘，屬富邦銀行的優惠，一年收息$23,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）

南商1年4.45厘（新資金）

大眾銀行1年4.4厘（手機銀行新資金）、現有資金4.2厘

東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）

Mox Bank1年4.25厘（新資金）

星展銀行1年4.15厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.1厘

交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）

信銀國際1年4.1厘（新資金）、現有資金4厘

華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

平安壹賬通1年4厘（新舊資金皆可）

本文最後更新日期︰2023年12月21日

責任編輯︰廖毅然

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