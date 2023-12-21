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50萬元定期存款｜最多收息$23,000　加息見頂現減息潮　5厘選擇僅餘7個

收息攻略 18:00 2023/12/21

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趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。 以50萬元本金計算，最多可收息$23,000。

趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。

以50萬元本金計算，最多可收息$23,000，屬12個月存期、4.6厘的優惠。近日不少銀行減12個月存期年利率，約10間銀行的1年期長息仍然有4厘或以上水平，趁着美國加息周期可能已見頂，鎖定一年最少$20,000利息。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
大新銀行3.2厘4.2厘5.3厘VIP銀行客戶新資金
花旗銀行3.5厘3.95厘5.2厘5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
東亞銀行4.25厘4.75厘5.05厘全新顯卓理財客戶
信銀國際4.1厘4.45厘5.05厘CITICdiamond客戶手機新資金
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)5.0厘5厘需為全新客戶
創興銀行3.05厘3.45厘5.0厘5厘需為全新客戶
富邦銀行4.6厘4.6厘4.9厘手機銀行新資金
南洋商業銀行4.45厘4.7厘4.8厘個人客戶新資金
大眾銀行4.4厘4.6厘4.8厘手機銀行新資金
集友銀行3.85厘4.6厘4.7厘於分行以新資金開立
星展銀行4.15厘4.65厘4.65厘網上/手機銀行新資金
華僑銀行4.0厘4.65厘4.6厘宏富理財客戶新資金
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金
恒生銀行/4.4厘4.5厘網上新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
滙豐銀行/4.2厘4.3厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
信銀國際4.0厘4.35厘5.0厘CITICdiamond客戶手機開立
創興銀行3.05厘3.45厘4.9厘網上銀行/流動理財
交銀香港4.15厘4.65厘4.8厘個人客戶以電子渠道開立
南洋商業銀行4.35厘4.6厘4.7厘網上/手機銀行現有資金
大眾銀行4.2厘4.4厘4.6厘現有資金開立
星展銀行4.1厘4.6厘4.6厘手機銀行現有資金
集友銀行3.85厘4.5厘4.6厘於分行或電子渠道以現有資金開立
東亞銀行3.85厘4.35厘4.6厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.6厘個人客戶以網上或手機銀行開立
平安壹賬通4.0厘4.0厘4.5厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
上海商業銀行3.63厘4.28厘4.43厘網上或手機銀行開立
天星銀行3.6厘4.3厘4.4厘虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行3.8厘4.3厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.0厘4.2厘虛擬銀行、只有電子渠道
大新銀行3.2厘3.9厘4.1厘VIP銀行客戶
花旗銀行3.5厘3.95厘4.09厘網上或手機銀行開立

10個5厘選擇

50萬元做定期存款，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，這優惠已延續多周，暫時仍有繼續，但需為VIP銀行客戶的新資金，而該理財戶口的入場門檻是100萬元。

創興銀行近日減息，收起5.3厘，目前最高為5厘，且只限新客戶，50萬元起存5厘，但要同時完成指定項目，例如申請信用卡等等。

花旗銀行、東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘及5.05厘，但都需為全新高端理財客戶。工銀亞洲本月加至5厘，也是全新客戶、全新資金的優惠。

【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

現有資金5厘　一般客戶4.9厘

現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5厘，一般客戶也有4.9厘。

如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，創興銀行的3個月存期也有4.9厘，需在網上或手機銀行開立。

平安壹賬通、匯立及富融銀行近日都有減息，現有資金暫以交銀香港較高息，3個月有4.8厘，6個月有4.65厘。

南洋商業銀行12個月存期的現有資金有4.35厘，6個月及3個月存期分別也有4.6厘及4.7厘，屬較高水平，10萬元可開立，但需在電子渠道。

50萬元收息$23,000

目前最高的12個存期有4.6厘，屬富邦銀行的優惠，一年收息$23,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰

  • 富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）
  • 南商1年4.45厘（新資金）
  • 大眾銀行1年4.4厘（手機銀行新資金）、現有資金4.2厘
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
  • Mox Bank1年4.25厘（新資金）
  • 星展銀行1年4.15厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.1厘
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4.1厘（新資金）、現有資金4厘
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）
  • 平安壹賬通1年4厘（新舊資金皆可）

本文最後更新日期︰2023年12月21日

責任編輯︰廖毅然

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