50萬元定期存款｜最多收息$23,000 加息見頂現減息潮 5厘選擇僅餘7個
趁着加息快見頂，銀行開始陸續減存息，50萬元做定期存款，本周繼續有5.3厘全城最高，多個5厘選擇均屬3個月存期。
以50萬元本金計算，最多可收息$23,000，屬12個月存期、4.6厘的優惠。近日不少銀行減12個月存期年利率，約10間銀行的1年期長息仍然有4厘或以上水平，趁着美國加息周期可能已見頂，鎖定一年最少$20,000利息。
上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有接近5厘的高息！
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|3.2厘
|4.2厘
|5.3厘
|VIP銀行客戶新資金
|花旗銀行
|3.5厘
|3.95厘
|5.2厘
|5.2厘需為全新私人客戶業務戶口
|東亞銀行
|4.25厘
|4.75厘
|5.05厘
|全新顯卓理財客戶
|信銀國際
|4.1厘
|4.45厘
|5.05厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.3厘(188天)
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|創興銀行
|3.05厘
|3.45厘
|5.0厘
|5厘需為全新客戶
|富邦銀行
|4.6厘
|4.6厘
|4.9厘
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.45厘
|4.7厘
|4.8厘
|個人客戶新資金
|大眾銀行
|4.4厘
|4.6厘
|4.8厘
|手機銀行新資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.6厘
|4.7厘
|於分行以新資金開立
|星展銀行
|4.15厘
|4.65厘
|4.65厘
|網上/手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|4.65厘
|4.6厘
|宏富理財客戶新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|網上新資金
|恒生銀行
|/
|4.4厘
|4.5厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|經網上銀行或手機銀行以新資金開立
|滙豐銀行
|/
|4.2厘
|4.3厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.0厘
|4.35厘
|5.0厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|創興銀行
|3.05厘
|3.45厘
|4.9厘
|網上銀行/流動理財
|交銀香港
|4.15厘
|4.65厘
|4.8厘
|個人客戶以電子渠道開立
|南洋商業銀行
|4.35厘
|4.6厘
|4.7厘
|網上/手機銀行現有資金
|大眾銀行
|4.2厘
|4.4厘
|4.6厘
|現有資金開立
|星展銀行
|4.1厘
|4.6厘
|4.6厘
|手機銀行現有資金
|集友銀行
|3.85厘
|4.5厘
|4.6厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|東亞銀行
|3.85厘
|4.35厘
|4.6厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|工銀亞洲
|3.8厘
|4.2厘
|4.6厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|4.0厘
|4.5厘（4個月）
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|3.63厘
|4.28厘
|4.43厘
|網上或手機銀行開立
|天星銀行
|3.6厘
|4.3厘
|4.4厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
|3.0厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.2厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|大新銀行
|3.2厘
|3.9厘
|4.1厘
|VIP銀行客戶
|花旗銀行
|3.5厘
|3.95厘
|4.09厘
|網上或手機銀行開立
10個5厘選擇
50萬元做定期存款，最高息是繼續是大新銀行的5.3厘，這優惠已延續多周，暫時仍有繼續，但需為VIP銀行客戶的新資金，而該理財戶口的入場門檻是100萬元。
創興銀行近日減息，收起5.3厘，目前最高為5厘，且只限新客戶，50萬元起存5厘，但要同時完成指定項目，例如申請信用卡等等。
花旗銀行、東亞銀行的3個月存期分別有5.2厘及5.05厘，但都需為全新高端理財客戶。工銀亞洲本月加至5厘，也是全新客戶、全新資金的優惠。
【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？
現有資金5厘 一般客戶4.9厘
現有資金以信銀國際最高，CITICdiamond客戶10萬元起存有5厘，一般客戶也有4.9厘。
如果不是新客戶、也不是高端理財客戶，現有資金50萬元，創興銀行的3個月存期也有4.9厘，需在網上或手機銀行開立。
平安壹賬通、匯立及富融銀行近日都有減息，現有資金暫以交銀香港較高息，3個月有4.8厘，6個月有4.65厘。
南洋商業銀行12個月存期的現有資金有4.35厘，6個月及3個月存期分別也有4.6厘及4.7厘，屬較高水平，10萬元可開立，但需在電子渠道。
50萬元收息$23,000
目前最高的12個存期有4.6厘，屬富邦銀行的優惠，一年收息$23,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還有以下銀行具4厘水平，50萬元本金，一年收息達最少2萬元︰
- 富邦銀行1年4.6厘（手機銀行新資金）
- 南商1年4.45厘（新資金）
- 大眾銀行1年4.4厘（手機銀行新資金）、現有資金4.2厘
- 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
- Mox Bank1年4.25厘（新資金）
- 星展銀行1年4.15厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.1厘
- 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
- 信銀國際1年4.1厘（新資金）、現有資金4厘
- 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）
- 平安壹賬通1年4厘（新舊資金皆可）
本文最後更新日期︰2023年12月21日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
10萬元定期存款 │低門檻仍有5.3厘 現有資金5厘｜最多收息$4,500
【高息活期存款】5.3厘「先取利息」新玩法 收息50萬元小心3大條款
【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘 高過港元、追貼美元（附6大外幣定期存款）
《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】
===============
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息