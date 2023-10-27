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50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘、現有資金4.8厘

收息攻略 13:14 2023/10/27

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50萬元本金做定期存款，12個月最高5厘，收息2.5萬元；6個月最高5厘，收息1.25萬元；3個月最高5厘，有3間銀行提供，收息6250元。

50萬元做定期存款，銀行爭奪年結資金，3間銀行有5厘高息，遍布不同存期，收息可達$25,000！

以50萬元本金，12個月最高5厘，收息2.5萬元；6個月最高5厘，收息1.25萬元；3個月最高5厘，有3間銀行提供，收息6250元。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4.5厘的高息！

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
富邦銀行5.0厘5.0厘5.0厘手機銀行新資金
花旗銀行4.21厘4.31厘5.0厘3個月5.0厘需為全新私人客戶業務戶口
創興銀行3.35厘3.45厘5.0厘5.0厘需為全新客戶
東亞銀行4.25厘4.65厘4.95厘全新顯卓理財客戶
工銀亞洲3.8厘4.3厘(188天)4.9厘4.9厘需為全新客戶
南商4.5厘4.6厘4.85厘個人客戶新資金
大眾銀行4.3厘4.8厘4.7厘6個月及3個月需為手機銀行新資金
星展銀行4.35厘4.7厘4.6厘網上/手機銀行新資金
華僑銀行4.0厘4.65厘4.6厘宏富理財客戶新資金
信銀國際4.15厘4.3厘4.6厘網上新資金
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘已計及新資金額外年利率
集友銀行3.85厘4.5厘4.5厘於分行以新資金開立
中銀香港3.4厘4.5厘4.5厘經網上銀行或手機銀行以新資金開立
渣打銀行3.4厘4.5厘4.5厘網上新資金
大新銀行3.2厘4.5厘4.5厘3及6個月需為全新VIP銀行服務客戶
滙豐銀行/4.5厘4.5厘尚玉或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/4.5厘4.5厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
創興銀行3.2厘3.3厘4.8厘網上銀行/流動理財
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘（4個月）虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.15厘4.6厘4.65厘個人客戶以電子渠道開立
富融銀行4.5厘4.6厘4.4厘虛擬銀行、只有電子渠道
星展銀行4.3厘4.6厘4.5厘手機銀行現有資金
匯立銀行4.55厘4.5厘3.0厘虛擬銀行、只有電子渠道
大眾銀行4.3厘4.5厘4.4厘現有資金開立
天星銀行4.05厘4.0厘4.5厘虛擬銀行，只有電子渠道
上商3.63厘4.38厘4.53厘網上或手機銀行開立
東亞銀行3.85厘4.25厘4.5厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
信銀國際3.95厘4.1厘4.45厘網上現有資金
集友銀行3.85厘4.35厘4.4厘於分行或電子渠道以現有資金開立
工銀亞洲3.8厘4.2厘4.4厘個人客戶以網上或手機銀行開立

7間銀行最少4.8厘　比綠債更高息

綠色債券的保底息有4.75厘，銀行的定期存款更高息，7間銀行提供最少4.8厘。3個月存期有3個5厘選擇，但都屬新資金優惠，分別是富邦、花旗及創興銀行提供。其中富邦是現有客戶的手機銀行新資金優惠，50萬元起存。花旗及創興則要全新客戶，亦要完成指定項目、或購買指定金融產品才可有5厘定存。

東亞銀行搶3個月存款，本周高見4.95厘；工銀亞洲的3個月存期也有4.9厘，與東亞一樣都屬全新客戶優惠。

50萬元本金，南洋商業銀行提供最高4.85厘，毋需指定客戶，一般客戶新資金便可，3個月有4.85厘，6個月及12個月分別亦有4.6厘及4.5厘。如果起存額達100萬元，該行更有最高5.05厘。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

現有資金4.8厘

現有資金也有高達4.8厘？創興銀行的「雲利率」本月加至最高4.8厘，屬3個月存期，50萬元起存。50萬元以下也有4.65厘。

其次是平安壹賬通銀行，最新把4個月存期加至4.7厘，屬虛銀中最高息，同樣是毋需新資金。

大型銀行一律4.5厘

大型銀行本周陸續加3個月存息，全部一律達4.5厘，包括滙豐、渣打、中銀香港及恒生的3個月與6個月存期，起存額僅為1萬元新資金，有4.5厘。

但滙豐同時大加1星期短存，港元方面高見13厘，詳見︰【港元定存】滙豐13厘全城最高、搶短期資金（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

50萬元收息$25,000

目前最高的12個存期有5厘，屬富邦的手機銀行新資金優惠，一年收息$25,000。多間銀行都有4厘水平，一年收息達最少2萬元。以下羅列50萬元本金可開立的4厘長存︰

  • 富邦銀行1年5.0厘（手機銀行新資金）
  • 匯立銀行1年4.55厘（新舊資金皆可）
  • 富融銀行1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 平安壹賬通1年4.5厘（新舊資金皆可）
  • 南商1年4.5厘（新資金）
  • 星展銀行1年4.35厘（網上／手機銀行新資金）、現有資金4.3厘
  • 大眾銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4.25厘（全新顯卓理財客戶）
  • 花旗銀行1年4.21厘（新舊資金皆可）
  • 交銀香港1年4.15厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4.15厘（新資金）
  • Mox Bank1年4.1厘（新資金）
  • 天星銀行1年4.05厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4厘（宏富理財客戶新資金）

本文最後更新日期︰2023年10月26日

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