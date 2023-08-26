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50萬元定期存款｜收息逾4萬元邊度有？4.75厘倒數最後一周（8月25日更新）

收息攻略 21:54 2023/08/26

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如果有50萬元本金，近日定存年利率有不少高達4.5厘或以上，適逢市況再度波動，可以考慮做高息定期。

以50萬元為限，目前3個月存期最高有5.2厘，6個月最高4.68厘，長存期有高達4.5厘，50萬元本金收息達$45,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

銀債退款4.75厘

銀色債券已經上市，退款資金回籠後，可以考慮做退款優惠，華僑銀行的4.75厘，由於存期較特別，為9個月，因此上圖沒有列出。只要符合銀債認購資格，以新資金或銀債退款開立，9個月有4.75厘，期內收息近1.8萬元。信銀國際也為退款提供6個月4.68厘，1萬元可起存，50萬元本金，半年可收息$11,700。以上兩銀行的優惠，同樣於今個月底屆滿。

3個月有5厘選擇

若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行提供5.2厘高息，但需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元，且要持有指定產品結存，所以難度頗高。3個月5.2厘，50萬本金可換來6500元利息。

銀債退款做高息定期   賺息多過5厘銀債

約10銀行長息有4厘、50萬竟可換來4.5萬回報？

目前全城最高的長息，為匯立銀行的2年期4.5厘，毋需新資金，如果本金達50萬元，2年期合共收息4.5萬元。如果認為2年太長，1年期4厘水平也有不少，其中平安壹賬通最高，有4.5厘，另有4間銀行達到4.4厘，50萬本金可以賺息$22,000︰

  • 平安壹賬通1年4.5厘（現有資金）
  • 富邦銀行1年4.4厘（新資金）
  • Mox Bank1年4.4厘（新資金）
  • 華僑銀行1年4.4厘（新資金）
  • 星展銀行1年4.4厘（新資金）、現有資金4.3厘
  • 匯立銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 信銀國際1年4.28厘（銀債退款優惠）
  • 招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）
  • 大眾銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2023年8月25日

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欄名 : 存款收息

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