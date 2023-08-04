50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新）

如果有50萬元本金，滙豐給予特選客戶的優惠超過5厘，半年賺息逾1.3萬元。然而，如果沒有收到邀請，大型銀行的牌價比市場水平低。

其他銀行方面，最高有達4.6厘，1年期最高4.4厘，50萬元本金收息$22,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月或以上的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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7個收息2萬元的選擇

如果想以50萬元本金換來2萬元的利息，必需達到1年期4厘水平，而本網就為你找出7個選擇。

富邦銀行1年4.4厘（新資金）

Mox Bank1年4.4厘（新資金）

星展銀行1年4.3厘（新資金）、現有資金4.2厘

華僑銀行1年4.15厘（新資金）

大眾銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）

匯立銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

6個月4.4厘

不計大型銀行的特選客戶優惠，6個月存期最高有4.4厘，屬富邦及大眾銀行的優惠，均需為手機銀行新資金，50萬本金半年收息1.1萬元。

3個月存期則以工銀亞洲的4.6厘最高，為新客戶優惠，最多可做80萬元，一季收息逾9000元。雖然要求是新客戶，但好處是毋需高端戶口，一般綜合賬戶也可。

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現有資金1年賺$21,000

50萬元本金，現有資金有10間銀行達到4厘。星展銀行本周加息，12個月現有資金都有4.2厘，屬現有資金中賺息最多的選擇。

虛擬銀行也不輸蝕，匯立的12個月存期有4.1厘，平安壹賬通及富融銀行的6個月存期都有4.2厘。

本文最後更新日期︰2023年8月4日

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