50萬元做定期存款｜5.2厘3個月收息$6,500、3個選擇1年收息$22,000（8月17日更新）

如果有50萬元本金，近日定存年利率升破5厘，適逢市況再陷低迷，可以考慮做高息定期。

以50萬元為限，目前3個月存期最高有5.2厘，6個月最高4.68厘，12個月最高4.4厘，50萬元本金收息$22,000，有3個這樣的選擇。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月至12個月的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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銀債退款、半年4.68厘

銀色債券即將上市，日前公布分配結果後，資金即將回籠，如果大額認購銀債的讀者，擁有大量退款，可以考慮做銀行的退款優惠，信銀國際提供6個月4.68厘，1萬元可起存，50萬元本金，半年可收息$11,700。

3個月有5厘選擇

若不想被鎖定資金太久，3個月存期適合你，花旗銀行及大新銀行分別提供5.2厘及5.1厘。花旗需為全新私人客戶，即資產總值達800萬元。而大新銀行則需為全新VIP銀行服務客戶，資產值100萬元。如果符合資格，3個月5.2厘，50萬本金可換來6500元利息。

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9銀行長息有4厘、3個選擇可賺2.2萬元

如果想以50萬元本金換來2萬元的利息，必需達到1年期4厘水平，而本網就為你找出7個選擇，當中有3個選擇是達到一年4.4厘，可以賺息$22,000！

富邦銀行1年4.4厘（新資金）

Mox Bank1年4.4厘（新資金）

星展銀行1年4.4厘（新資金）、現有資金4.3厘

匯立銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）

信銀國際1年4.28厘（銀債退款優惠）

華僑銀行1年4.15厘（新資金）

招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）

大眾銀行1年4.1厘（新舊資金皆可）

東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2023年8月17日

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