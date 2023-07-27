50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）

如果有50萬元本金，滙豐給予特選客戶的優惠超過5厘，半年賺息逾1.3萬元。然而，如果沒有收到邀請，大型銀行的牌價比市場水平低。其他銀行方面，最高有達4.7厘，1年期最高4.4厘，50萬元本金收息$22,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月或以上的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

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大眾銀行4.7厘

大眾銀行的6個月及3個月存期，50萬元起存的牌價為4.4厘及4.3厘，若用手機銀行以新資金開立，則額外多0.3厘，3個月存期變相高達4.7厘，一季收息接近6000元。

富邦多個存期4.4厘

富邦銀行最新加息後，由1個月至12個月都有4.4厘，需以50萬元新資金在手機銀行開立。目前全城的長存期優惠中，在華僑銀行把388天4.5厘優惠下架後，便以富邦的12個月4.4厘最高，50萬本金，一年便收息2.2萬元，半年也賺1.1萬元。

富邦甚至把1個月及2個月存期都加至4.4厘，不計個別銀行的新客戶優惠，這是目前最賺息的短期存款，50萬元本金，1個月就收息逾1800元。

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現有資金1年賺$21,000

50萬元本金，現有資金有8間銀行達到4厘，不同存期都以大眾銀行最高，其12個月存期達4.2厘，一年收息2.1萬元。

虛擬銀行也不輸蝕，匯立的12個月存期在本周加至4.1厘，是低門檻當中最高息的長期存款。富融銀行的4.2厘，在6個月存期當中，僅次於大眾銀行的4.3厘。

本文最後更新日期︰2023年7月28日

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