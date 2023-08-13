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50萬元做定期存款｜3個收息逾$22,000的選擇、現有資金4.3厘（8月11日更新）

收息攻略 12:04 2023/08/13

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如果有50萬元本金，滙豐給予特選客戶的優惠超過5厘，半年賺息逾1.3萬元。然而，如果沒有收到邀請，大型銀行的牌價比市場水平低。

其他銀行方面，最高有達4.6厘，1年期最高4.4厘，50萬元本金收息$22,000，有3個這樣的選擇。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，只羅列3個月或以上的較長存期。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有超過4厘的高息！

用50萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

7個收息2萬元的選擇、3個達2.2萬元

如果想以50萬元本金換來2萬元的利息，必需達到1年期4厘水平，而本網就為你找出7個選擇，當中有3個達一年4.4厘，可以賺息$22,000！

  • 富邦銀行1年4.4厘（新資金）
  • Mox Bank1年4.4厘（新資金）
  • 星展銀行1年4.4厘（新資金）、現有資金4.3厘
  • 匯立銀行1年4.3厘（新舊資金皆可）
  • 華僑銀行1年4.15厘（新資金）
  • 招商永隆1年4.1厘（新舊資金皆可）
  • 東亞銀行1年4.05厘（全新顯卓理財客戶）

【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息

6個月4.4厘、3個月4.6厘

不計大型銀行的特選客戶優惠，6個月存期最高有4.4厘，屬富邦的優惠，需為手機銀行新資金，50萬本金半年收息1.1萬元。

3個月存期則以工銀亞洲的4.6厘最高，為新客戶優惠，最多可做80萬元，一季收息逾9000元。雖然要求是新客戶，但好處是毋需高端戶口，一般綜合賬戶也可。

 

本文最後更新日期︰2023年8月11日

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