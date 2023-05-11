50萬元做定期存款｜現有資金收息$18,000、3個月賺$4,500 （5月11日更新）

近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.8厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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新資金3.8厘 12個月3.7厘

新資金而言，信銀國際及工銀亞洲都有最高3.8厘，均屬3個月存期年利率，存50萬元，賺息4750元。前者需透過手機銀行開立，後者為新客戶到分行開立才可享有。

12個月及6個月存期，富邦銀行及信銀國際都有3.7厘，兩者都需為手機銀行全新資金開立。用50萬元本金，做一年或6個月，分別收息約1.85萬元及9250元。

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現有資金3.6厘 不同存期選擇

若為現有資金，最高是大眾銀行的12個月3.6厘，一年賺1.8萬元。

銀行集中加3個月存息，50萬元現有資金，信銀國際、建行亞洲及創興銀行的3個月存息都有3.6厘，3個月速賺逾$4,500。

6個月存期最高繼續是招商永隆的3.55厘，要以手機銀行開，若本金為50萬元，半年收息8875元。

本文最後更新日期︰2023年5月11日

撰文︰廖毅然

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