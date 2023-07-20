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50萬元做定期存款｜最高4.4厘　賺息$22,000；現有資金1年4.1厘 （7月20日更新）

收息攻略 14:19 2023/07/20

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如果有50萬元本金，不計大型銀行給予特選客戶的優惠，最高也有4.4厘，一年收息$22,000。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，不計大型發鈔行的特選優惠，最高有4.4。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有4厘高息！

用50萬元做定期邊間好？

點擊圖片放大

不同存期都有4.4厘

富邦銀行最新加息後，由1個月至12個月都有4.4厘，需以50萬元新資金在手機銀行開立。目前全城的長存期優惠中，在華僑銀行把388天4.5厘優惠下架後，便以富邦的12個月4.4厘最高，50萬本金，一年便收息2.2萬元，半年也賺1.1萬元。

富邦甚至把1個月及2個月存期都加至4.4厘，不計個別銀行的新客戶優惠，這是目前最賺息的短期存款，50萬元本金，1個月就收息逾1800元。

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

新資金3個月4.2厘

3個月存期的新資金，可考慮富邦的4.4厘。但另有數家銀行都有4.2厘，例如南洋商業銀行的理財客戶，10萬元至100萬元以下，3個月有4.2厘。

創興及花旗的新客戶，只要完成指定項目，3個月存期最高有4.2厘。

現有資金1年賺$20,500

50萬元本金，現有資金有6間銀行達到4厘，6個月及3個存期都以大眾銀行最高，因該行最新加至4.3厘，半年收息$10,750，3個月賺$5,375。

12個月長存期方面，也是大眾銀行最高，50萬元起存有4.1厘，一年收息20,500元。

 

本文最後更新日期︰2023年7月20日

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