50萬元做定期存款｜最高3.9厘；現有資金收息$18,000、3個月賺$4,625 （5月12日更新）

近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.8厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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新資金3.9厘 12個月3.7厘

新資金而言，信銀國際最新加至3.9厘，屬3個月存期，存3個月輕鬆賺息近5000元，但需在網上渠道開立。

工銀亞洲都有最高3.8厘，也是3個月存期年利率，存50萬元，賺息4750元，需為全新客戶到分行開立才可享有。

12個月及6個月存期，富邦銀行及信銀國際都有3.7厘，兩者都需為手機銀行全新資金開立。用50萬元本金，做一年或6個月，分別收息約1.85萬元及9250元。

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現有資金3.7厘 虛擬銀行突襲

若為現有資金，最高是信銀國際及平安壹賬通的3.7厘，均屬3個月存期。其中，平安壹賬通新設50萬元起存門檻，3個月3.7厘，若存款低於50萬元，則為3.4厘，是虛擬銀行中罕見設高門檻產品。上述兩者均為現有資金計劃，50萬元存3個月收息$4,625。

長息而言，現有資金以大眾銀行的12個月3.6厘最高，一年賺1.8萬元。信銀國際及交銀香港均為3.5厘。

6個月存期最高繼續是招商永隆的3.55厘，要以手機銀行開，若本金為50萬元，半年收息8875元。

本文最後更新日期︰2023年5月12日

撰文︰廖毅然

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