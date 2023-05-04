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50萬元做定期存款｜新舊資金都有3.7厘、現有資金3個月賺$4,400 （5月4日更新）

收息攻略 17:14 2023/05/04

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近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.7。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，原來兩者都有最高3.7厘優惠。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

新資金3.7厘涵蓋不同存期

若不介意玩搬錢的遊戲，富邦銀行3個不同存期都有3.7厘，適用於以全新資金在手機銀行開立。用50萬元本金，做一年、6個月或3個月，分別收息約1.85萬元、9250元或4625元。

信銀國際及建行亞洲僅次於富邦，信銀的6個月有3.55厘，而建行亞洲的3個月則有3.6厘。

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現有資金3.55厘至3.7厘

若為現有資金，最高是大眾銀行的12個月3.7厘，一年賺1.85萬元。

6個月及3個月最高均為3.55厘。6個月存期由招商永隆提供，要以手機銀行開，若本金為50萬元，半年收息8875元。

3個月存期方面，建行亞洲及創興銀行都有3.55厘，後者沒有理財戶口要求，3個月速賺逾$4,400。

 

本文最後更新日期︰2023年5月4日

撰文︰廖毅然

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